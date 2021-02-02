Эксперт: мир увидел пример дипломатического "крышевания". Вечер с Владимиром Соловьевым

Далеко не все попытки российских дипломатов, например в США, попасть на судебные слушания, в которых фигурируют российские граждане, заканчиваются успехом. В России же зарубежные представители посольств позволили себе возмущаться, что им на слушаниях по делу Навального не предоставили переводчика. Как заметил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" член зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Дмитрий Куликов, мы наблюдали, как дипломаты бросились в суд, чтобы продемонстрировать свои "крышевальные" возможности. "Запад нам поможет, как у Остапа Бендера, – напомнил Дмитрий Куликов, – Запад помог: потолкался в коридорах суда". "Был в нулевые годы г-н Навальный шантажистом, вымогателем и мошенником. А "политическая" карьера Навального началась ведь с Болотной. Это была первая попытка выйти на государственный переворот".