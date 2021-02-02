02 февраля 2021 23:44

Эксперт: мир увидел пример дипломатического "крышевания". Вечер с Владимиром Соловьевым

Далеко не все попытки российских дипломатов, например в США, попасть на судебные слушания, в которых фигурируют российские граждане, заканчиваются успехом. В России же зарубежные представители посольств позволили себе возмущаться, что им на слушаниях по делу Навального не предоставили переводчика. Как заметил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" член зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Дмитрий Куликов, мы наблюдали, как дипломаты бросились в суд, чтобы продемонстрировать свои "крышевальные" возможности. "Запад нам поможет, как у Остапа Бендера, – напомнил Дмитрий Куликов, – Запад помог: потолкался в коридорах суда". "Был в нулевые годы г-н Навальный шантажистом, вымогателем и мошенником. А "политическая" карьера Навального началась ведь с Болотной. Это была первая попытка выйти на государственный переворот".
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Эфир от 02.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
23:35

Эфир от 02.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Донбасс благодарен России за вакцину и помощь в борьбе с пандемией. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
09:14

Донбасс благодарен России за вакцину и помощь в борьбе с пандемией. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: Зеленский начал сливать своих людей Америке. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
09:08

Экс-депутат Рады: Зеленский начал сливать своих людей Америке. Вечер с Владимиром Соловьевым

Правящая элита Украины разворовала ковидный фонд и вышла на паперть. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
09:03

Правящая элита Украины разворовала ковидный фонд и вышла на паперть. Вечер с Владимиром Соловьевым

Запад ставит не только на Навального. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
01:28

Запад ставит не только на Навального. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украинский сценарий для России. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
01:23

Украинский сценарий для России. Вечер с Владимиром Соловьевым

Симоньян: Ельцин и Навальный не сравнимы. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
00:49

Симоньян: Ельцин и Навальный не сравнимы. Вечер с Владимиром Соловьевым

Навальный теряет поддержку молодежи. Вечер с Владимиром Соловьевым
02 февраля 2021
00:43

Навальный теряет поддержку молодежи. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 01.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
23:35

Эфир от 01.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Профессор Олег Матвейчев: оппозиция сама себя губит. Вечер с Владимиром Соловьевым
01 февраля 2021
02:46

Профессор Олег Матвейчев: оппозиция сама себя губит. Вечер с Владимиром Соловьевым