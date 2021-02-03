03 февраля 2021 11:00

Эфир от 03.02.2021 (11:00). Вести

В Красноярске крупный пожар. Площадь возгорания 3,5 тысячи квадратных метров. Полностью обрушилась крыша здания. В больницах Перу не хватает кислорода для больных COVID-19. В Японии, несмотря на снижение количества заболевших, продлили режим ЧС, в Мексике ждут вакцину "Спутник V". А Пекин открыл доступ эспертам ВОЗ в Уханьский институт вирусологии. Минус 44 градуса: аномально низкая температура в Забайкальском крае. В Донбассе вновь звучат выстрелы: ВСУ открыли огонь. Зеленский лишил сразу три телеканала лицензии на вещание. Более 40 лет на телевидении: 70-летний юбилей отмечает главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков.
общество экономика политика культура передача Россия Вести выпуски "Вестей" новости происшествие
Новая горнолыжная трасса на Алтае составит конкуренцию кемеровскому Шерегешу. Вести
03 февраля 2021
12:02

Новая горнолыжная трасса на Алтае составит конкуренцию кемеровскому Шерегешу. Вести

В Москве и Подмосковье ожидается метель. Вести
03 февраля 2021
11:36

В Москве и Подмосковье ожидается метель. Вести

Защита Навального обжалует решение суда. Вести
03 февраля 2021
11:32

Защита Навального обжалует решение суда. Вести

В Междуреченске обнаружили дорогу в никуда. Вести
03 февраля 2021
10:12

В Междуреченске обнаружили дорогу в никуда. Вести

Эфир от 03.02.2021 (09:00). Вести
03 февраля 2021
09:00

Эфир от 03.02.2021 (09:00). Вести

Приморец на угнанном пассажирском автобусе таранил полицейские машины. Вести
03 февраля 2021
08:50

Приморец на угнанном пассажирском автобусе таранил полицейские машины. Вести

Путин поздравил жителя Ростова с победой на конкурсе "Учитель года". Вести
03 февраля 2021
00:04

Путин поздравил жителя Ростова с победой на конкурсе "Учитель года". Вести

Приключения итальянца в Кузбассе. Блогер отведал мороженое из снега. Вести
02 февраля 2021
22:44

Приключения итальянца в Кузбассе. Блогер отведал мороженое из снега. Вести

В РФ идут проверки качества и условий хранения продуктов в школьных столовых. Вести
02 февраля 2021
19:06

В РФ идут проверки качества и условий хранения продуктов в школьных столовых. Вести

В Крыму нашли самое крупное собрание скифских надгробий времен Римской империи. Вести
02 февраля 2021
19:01

В Крыму нашли самое крупное собрание скифских надгробий времен Римской империи. Вести