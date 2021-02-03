Эфир от 03.02.2021 (11:00). Вести

В Красноярске крупный пожар. Площадь возгорания 3,5 тысячи квадратных метров. Полностью обрушилась крыша здания. В больницах Перу не хватает кислорода для больных COVID-19. В Японии, несмотря на снижение количества заболевших, продлили режим ЧС, в Мексике ждут вакцину "Спутник V". А Пекин открыл доступ эспертам ВОЗ в Уханьский институт вирусологии. Минус 44 градуса: аномально низкая температура в Забайкальском крае. В Донбассе вновь звучат выстрелы: ВСУ открыли огонь. Зеленский лишил сразу три телеканала лицензии на вещание. Более 40 лет на телевидении: 70-летний юбилей отмечает главный редактор телеканала "Культура" Сергей Шумаков.