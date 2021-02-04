04 февраля 2021 14:00

Эфир от 04.02.2021 (14:00). Вести

Министр экономразвития Михаил Решетников отчитался Владимиру Путину о ценах на масло и сахар. Россия удивила Запад вакциной "Спутник V". В Германии ее сравнили с запуском в космос первого спутника Земли. Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. В Совфеде подвели итоги Всероссийской акции "Онкопатруль". На юге Франции сотни жителей вынужденно покинули свои дома – там максимальный красный уровень опасности. В Казани стартовала Всероссийская спартакиада специальной Олимпиады по зимним видам спорта.
экономика политика Россия Вести вакцина онкология цены спартакиада выпуски "Вестей"
Омичи массово жалуются на бродячих собак. Вести
04 февраля 2021
13:20

Омичи массово жалуются на бродячих собак. Вести

Морпехи Балтийского флота провели тактические учения. Вести
04 февраля 2021
13:20

Морпехи Балтийского флота провели тактические учения. Вести

Дальневосточные водители часами стоят в очередях на АЗС. Вести
04 февраля 2021
11:15

Дальневосточные водители часами стоят в очередях на АЗС. Вести

Эфир от 04.02.2021 (11:00). Вести
04 февраля 2021
11:00

Эфир от 04.02.2021 (11:00). Вести

В Костроме горят исторические Большие Мучные ряды. Вести
04 февраля 2021
10:08

В Костроме горят исторические Большие Мучные ряды. Вести

В центре Ростова появится Константино-Всехсвятский храм. Вести
04 февраля 2021
09:08

В центре Ростова появится Константино-Всехсвятский храм. Вести

Операция по спасению магаданца прошла на мысе Островной. Вести
04 февраля 2021
09:05

Операция по спасению магаданца прошла на мысе Островной. Вести

Эфир от 04.02.2021 (09:00). Вести
04 февраля 2021
09:00

Эфир от 04.02.2021 (09:00). Вести

Мог бы замерзнуть насмерть: в башкирском лесу спасли жеребенка. Вести
04 февраля 2021
06:29

Мог бы замерзнуть насмерть: в башкирском лесу спасли жеребенка. Вести

Градсовет одобрил эскизный проект памятника Петру Первому в Лахте. Вести
03 февраля 2021
21:39

Градсовет одобрил эскизный проект памятника Петру Первому в Лахте. Вести