Эфир от 04.02.2021 (14:00). Вести

Министр экономразвития Михаил Решетников отчитался Владимиру Путину о ценах на масло и сахар. Россия удивила Запад вакциной "Спутник V". В Германии ее сравнили с запуском в космос первого спутника Земли. Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. В Совфеде подвели итоги Всероссийской акции "Онкопатруль". На юге Франции сотни жителей вынужденно покинули свои дома – там максимальный красный уровень опасности. В Казани стартовала Всероссийская спартакиада специальной Олимпиады по зимним видам спорта.