04 февраля 2021 23:48

Экс-депутат Рады: закрытие телеканалов является жестом отчаяния Зеленского. Вечер с Владимиром Соловьевым

Решение о закрытии трех оппозиционных украинских телеканалов как последнем аргументе в споре говорит о проигрыше Зеленского в информационной войне. Причиной такого шага, как предположил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров, является невозможность выполнения президентом своих обязательств, которые тот взял на себя во время президентских выборов. "Сегодня уже для всех очевиден, – считает Спиридон Килинкаров, – внутрипартийный кризис Зеленского, где его акции стремительного падают. Вполне возможно, что Украину ждет парламентский, а затем и общий политический кризис".
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Эфир от 04.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
23:35

Эфир от 04.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: Зеленский не может быть легальным руководителем страны. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:59

Эксперт: Зеленский не может быть легальным руководителем страны. Вечер с Владимиром Соловьевым

Экс-депутат Рады: американцы ведут Зеленского на бойню. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:56

Экс-депутат Рады: американцы ведут Зеленского на бойню. Вечер с Владимиром Соловьевым

Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:50

Закрытие трех телеканалов: такого никогда не было в истории Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
08:49

Зеленский оборвал на полуслове три телеканала. Вечер с Владимиром Соловьевым

Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
01:28

Новый виток холодной войны, или смертельная схватка России с Западом. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
00:37

Политолог: проект "Навальный" с арестом блогера не закончился. Вечер с Владимиром Соловьевым

Михеев: Западу нужно, чтобы Навальный сидел в России. Вечер с Владимиром Соловьевым
04 февраля 2021
00:02

Михеев: Западу нужно, чтобы Навальный сидел в России. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 03.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
03 февраля 2021
23:35

Эфир от 03.02.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: Навальный взглянул в глаза честной реальности. Вечер с Владимиром Соловьевым
03 февраля 2021
00:29

Политолог: Навальный взглянул в глаза честной реальности. Вечер с Владимиром Соловьевым