Экс-депутат Рады: закрытие телеканалов является жестом отчаяния Зеленского. Вечер с Владимиром Соловьевым

Решение о закрытии трех оппозиционных украинских телеканалов как последнем аргументе в споре говорит о проигрыше Зеленского в информационной войне. Причиной такого шага, как предположил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров, является невозможность выполнения президентом своих обязательств, которые тот взял на себя во время президентских выборов. "Сегодня уже для всех очевиден, – считает Спиридон Килинкаров, – внутрипартийный кризис Зеленского, где его акции стремительного падают. Вполне возможно, что Украину ждет парламентский, а затем и общий политический кризис".