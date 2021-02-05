Тарас Козак: Обвинения в адрес моих телеканалов – фейк. 60 минут

Депутат Верховной рады, владелец заблокированных на Украине телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK Тарас Козак заявил, что все обвинения в адрес его СМИ являются сфабрикованными. Он обратился к президенту Зеленскому и Службе безопасности страны с требованием предоставить доказательства своей вины. "Откуда у вас данные, что я финансирую терроризм и работаю с боевиками? У вас на меня ничего нет. Это все фейк", – сказал г-н Козак. Фрагмент показан в эфире программы "60 минут".