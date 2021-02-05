05 февраля 2021 13:30

Тарас Козак: Обвинения в адрес моих телеканалов – фейк. 60 минут

Депутат Верховной рады, владелец заблокированных на Украине телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK Тарас Козак заявил, что все обвинения в адрес его СМИ являются сфабрикованными. Он обратился к президенту Зеленскому и Службе безопасности страны с требованием предоставить доказательства своей вины. "Откуда у вас данные, что я финансирую терроризм и работаю с боевиками? У вас на меня ничего нет. Это все фейк", – сказал г-н Козак. Фрагмент показан в эфире программы "60 минут".
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Оппозиционно настроенные пользователи соцсетей клеймят Волкова после провала акций протеста. 60 минут
05 февраля 2021
13:52

Оппозиционно настроенные пользователи соцсетей клеймят Волкова после провала акций протеста. 60 минут

Навальный: "Я больше украинский по своим корням и генетике". 60 минут
05 февраля 2021
13:38

Навальный: "Я больше украинский по своим корням и генетике". 60 минут

Песков: Мы не будем внимать таким менторским заявлениям Борреля. 60 минут
05 февраля 2021
13:32

Песков: Мы не будем внимать таким менторским заявлениям Борреля. 60 минут

Собкор: У Навального на суде произошел эмоциональный всплеск на грани истерики. 60 минут
05 февраля 2021
13:11

Собкор: У Навального на суде произошел эмоциональный всплеск на грани истерики. 60 минут

Оппозиционер Волков провозгласил себя министром иностранных дел правительства Навального. 60 минут
05 февраля 2021
13:03

Оппозиционер Волков провозгласил себя министром иностранных дел правительства Навального. 60 минут

Байден потребовал немедленного освобождения Навального. 60 минут
05 февраля 2021
12:54

Байден потребовал немедленного освобождения Навального. 60 минут

Лавров на встрече с Боррелем: Мы готовы отвечать на любые вопросы. 60 минут
05 февраля 2021
12:49

Лавров на встрече с Боррелем: Мы готовы отвечать на любые вопросы. 60 минут

Страны Восточной Европы настаивают на санкциях по Навальному. 60 минут
05 февраля 2021
12:47

Страны Восточной Европы настаивают на санкциях по Навальному. 60 минут

Эфир от 05.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
05 февраля 2021
12:40

Эфир от 05.02.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Неофашисты на Украине требуют закрыть телеканал "Наш". 60 минут
04 февраля 2021
19:50

Неофашисты на Украине требуют закрыть телеканал "Наш". 60 минут