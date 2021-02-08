08 февраля 2021 14:00

Эфир от 08.02.2021 (14:00). Вести

В Салехарде штормовой ветер переворачивал вышки и остановки. В Воронеже без отопления остались десятки домов. Из-за аномального холода не выдержали теплосети. На Алтае трагедия – с крыши зернохранилища сошел снег, погибли четыре человека. Российские студенты возвращаются в аудитории. В ЮАР приостановлено использование вакцины "Астро-Зенека"? В Венеции безмолвный карнавал, в Китае впервые за два месяца ни одного зараженного COVID-19. В России – День науки. Доктор Брагин и новые серии Склифосовского: настоящий медицинский детектив.
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Супружеские пары, прожившие в браке более 50 лет, получат по 25 тысяч рублей. Вести
08 февраля 2021
16:05

Супружеские пары, прожившие в браке более 50 лет, получат по 25 тысяч рублей. Вести

Тюменские "моржи" подали заявку в Книгу рекордов России. Вести
08 февраля 2021
15:36

Тюменские "моржи" подали заявку в Книгу рекордов России. Вести

Технология новосибирских ученых может стать прорывом для промышленности. Вести
08 февраля 2021
13:17

Технология новосибирских ученых может стать прорывом для промышленности. Вести

В Курганской области ограничили движение транспорта из-за гололеда. Вести
08 февраля 2021
13:12

В Курганской области ограничили движение транспорта из-за гололеда. Вести

Тысячи научно-популярных книг стали доступны в виртуальной библиотеке. Вести
08 февраля 2021
12:26

Тысячи научно-популярных книг стали доступны в виртуальной библиотеке. Вести

Более 700 человек расчищают Омск после снежного шторма. Вести
08 февраля 2021
12:13

Более 700 человек расчищают Омск после снежного шторма. Вести

Иркутский атлет попытался попасть в книгу рекордов Гиннесса, простояв минуту на одной руке. Вести
08 февраля 2021
12:02

Иркутский атлет попытался попасть в книгу рекордов Гиннесса, простояв минуту на одной руке. Вести

Заболеваемость коронавирусом достигла минимума с октября-2020. Вести
08 февраля 2021
11:48

Заболеваемость коронавирусом достигла минимума с октября-2020. Вести

Эфир от 08.02.2021 (11:00). Вести
08 февраля 2021
11:00

Эфир от 08.02.2021 (11:00). Вести

В горах Шерегеша погиб турист из Московской области. Вести
08 февраля 2021
10:05

В горах Шерегеша погиб турист из Московской области. Вести