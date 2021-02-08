Эфир от 08.02.2021 (14:00). Вести

В Салехарде штормовой ветер переворачивал вышки и остановки. В Воронеже без отопления остались десятки домов. Из-за аномального холода не выдержали теплосети. На Алтае трагедия – с крыши зернохранилища сошел снег, погибли четыре человека. Российские студенты возвращаются в аудитории. В ЮАР приостановлено использование вакцины "Астро-Зенека"? В Венеции безмолвный карнавал, в Китае впервые за два месяца ни одного зараженного COVID-19. В России – День науки. Доктор Брагин и новые серии Склифосовского: настоящий медицинский детектив.