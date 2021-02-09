09 февраля 2021 20:00

Эфир от 09.02.2021. Вести в 20:00

Как судебной системе РФ в условиях пандемии удается работать, опережая коллег из ЕС. Мог ли COVID-19 быть создан искусственно: члены комиссии ВОЗ после работы в Ухане объявили, как появился вирус. В России чуть больше 15 тысяч новых диагнозов. Евросоюз принял заявку на регистрацию "Спутника V". Гражданская авиация готовится выйти из пандемии. Машины на пьедесталах из снега в Норильске, в Краснодаре резкое потепление. Правительство будет следить за ценами на продукты. Мачеха заказала 8-летнюю девочку из-за квартир. В США начинается процедура импичмента. В Британии арестован блогер, оскорбивший 100-летнего ветерана Томаса Мура. Опухоль головного мозга примату смогли обработать прицельно. Школьник в театре получил лучевой ожог роговицы.
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Европарламент обвинил Борреля в унижении перед Россией. Вести в 20:00
09 февраля 2021
20:54

Европарламент обвинил Борреля в унижении перед Россией. Вести в 20:00

Не сказочная история: злая мачеха заказала убийство 8-летней девочки. Вести в 20:00
09 февраля 2021
20:40

Не сказочная история: злая мачеха заказала убийство 8-летней девочки. Вести в 20:00

Заразиться почти невозможно: авиация готова выйти из пандемии. Вести в 20:00
09 февраля 2021
20:31

Заразиться почти невозможно: авиация готова выйти из пандемии. Вести в 20:00

Выход "Спутника" на новую орбиту: российскую вакцину ждут в Европе. Вести в 20:00
09 февраля 2021
20:25

Выход "Спутника" на новую орбиту: российскую вакцину ждут в Европе. Вести в 20:00

Кабмин будет строже контролировать расходы бюджета и цены. Вести в 20:00
09 февраля 2021
20:19

Кабмин будет строже контролировать расходы бюджета и цены. Вести в 20:00

В Краснодарском крае минус резко сменился на плюс: улицы затопило. Вести в 20:00
09 февраля 2021
20:12

В Краснодарском крае минус резко сменился на плюс: улицы затопило. Вести в 20:00

"Где деньги, Зин": зарплатами ученых заинтересовалась прокуратура. Вести в 20:00
09 февраля 2021
20:06

"Где деньги, Зин": зарплатами ученых заинтересовалась прокуратура. Вести в 20:00

Путин: россияне стали больше доверять судебной системе. Вести в 20:00
09 февраля 2021
20:02

Путин: россияне стали больше доверять судебной системе. Вести в 20:00

Блогер разбил автомобиль за 12 миллионов, "перепутав педали". Вести в 20:00
08 февраля 2021
21:20

Блогер разбил автомобиль за 12 миллионов, "перепутав педали". Вести в 20:00

На Южные ворота Москвы вернулись исторические скульптуры. Вести в 20:00
08 февраля 2021
21:14

На Южные ворота Москвы вернулись исторические скульптуры. Вести в 20:00