09 февраля 2021 19:00

Эфир от 09.02.2021 (19:00). Факты

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с судьями по итогам минувшего года. Президент объявил, что российским судам в период пандемии удалось наладить работу так, чтобы она была эффективной, понятной и доступной. Владимир Путин также рассказал о работе по совершенствованию судебной системы. Эксперты ВОЗ провели специальный брифинг по итогам работы в Ухане. Специалисты побывали и в лаборатории, и на рынке морепродуктов, откуда предположительно началось распространение вируса.
Владимир Путин эксперт суд Китай/КНР факты ВОЗ/Всемирная организация здравоохранения коронавирус
Эфир от 08.02.2021. Факты
08 февраля 2021
23:08

Эфир от 08.02.2021. Факты

Эфир от 08.02.2021 (19:00). Факты
08 февраля 2021
19:01

Эфир от 08.02.2021 (19:00). Факты

Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира. Факты
06 февраля 2021
05:45

Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира. Факты

Эфир от 05.02.2021 (22:00). Факты
05 февраля 2021
23:36

Эфир от 05.02.2021 (22:00). Факты

Спецприемник в Сахарове: как себя ведут задержанные после митингов. Факты
05 февраля 2021
23:36

Спецприемник в Сахарове: как себя ведут задержанные после митингов. Факты

Эфир от 04.02.2021 (22:00). Факты
04 февраля 2021
22:00

Эфир от 04.02.2021 (22:00). Факты

Эфир от 04.02.2020 (19:00). Факты
04 февраля 2021
19:00

Эфир от 04.02.2020 (19:00). Факты

Эфир от 03.02.2021 (22:00). Факты
03 февраля 2021
22:00

Эфир от 03.02.2021 (22:00). Факты

Эфир от 03.02.2021 (19:25). Факты
03 февраля 2021
19:26

Эфир от 03.02.2021 (19:25). Факты

Российский прокат оживает. Факты
02 февраля 2021
23:22

Российский прокат оживает. Факты