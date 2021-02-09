Эфир от 09.02.2021 (19:00). Факты

Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание с судьями по итогам минувшего года. Президент объявил, что российским судам в период пандемии удалось наладить работу так, чтобы она была эффективной, понятной и доступной. Владимир Путин также рассказал о работе по совершенствованию судебной системы. Эксперты ВОЗ провели специальный брифинг по итогам работы в Ухане. Специалисты побывали и в лаборатории, и на рынке морепродуктов, откуда предположительно началось распространение вируса.