11 апреля 2021 19:02

Обострение в Донбассе. Подробности. Видео из Сети

Украина бьет по Донбассу, обвиняя в эскалации конфликта Россию. При этом Киев отказывается от участия в переговорах по Донбассу, если они будут проходить в Минске. МИД РФ призвал Украину и страны НАТО прекратить русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе. Наблюдатели считают, что наступление ВСУ в зоне конфликта неминуемо. Донбасс меняет подход к обороне: теперь защищать его будут не только добровольцы, но и призывники.
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Животные-космонавты: от легендарной Лайки – до черепах и тихоходок. Видео из Сети
12 апреля 2021
04:35

Животные-космонавты: от легендарной Лайки – до черепах и тихоходок. Видео из Сети

Экипаж МКС поздравил землян с Днем космонавтики. Видео из Сети
12 апреля 2021
02:03

Экипаж МКС поздравил землян с Днем космонавтики. Видео из Сети

Циолковский: гениальный чудак, открывший дорогу в космос. Видео из Сети
12 апреля 2021
02:00

Циолковский: гениальный чудак, открывший дорогу в космос. Видео из Сети

Крупной утечкой топлива в Выборге заинтересовалась прокуратура. Видео из Сети
11 апреля 2021
22:05

Крупной утечкой топлива в Выборге заинтересовалась прокуратура. Видео из Сети

В Москве крупная авария заблокировала Кутузовский проспект. Видео из Сети
11 апреля 2021
21:44

В Москве крупная авария заблокировала Кутузовский проспект. Видео из Сети

ПФР уточнил, кто может досрочно уйти на пенсию. Видео из Сети
11 апреля 2021
17:50

ПФР уточнил, кто может досрочно уйти на пенсию. Видео из Сети

Владимирский рыболов снимает паводок из-под воды. Видео из Сети
11 апреля 2021
13:00

Владимирский рыболов снимает паводок из-под воды. Видео из Сети

Житель Уссурийска пожарил шашлыки и спалил соседский дом. Видео из Сети
11 апреля 2021
11:12

Житель Уссурийска пожарил шашлыки и спалил соседский дом. Видео из Сети

Детеныша нерпы спасли в Санкт-Петербурге. Видео из Сети
11 апреля 2021
04:57

Детеныша нерпы спасли в Санкт-Петербурге. Видео из Сети

Игорь Верник сообщил о смерти отца. Видео из Сети
11 апреля 2021
01:42

Игорь Верник сообщил о смерти отца. Видео из Сети