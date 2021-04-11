Обострение в Донбассе. Подробности. Видео из Сети

Украина бьет по Донбассу, обвиняя в эскалации конфликта Россию. При этом Киев отказывается от участия в переговорах по Донбассу, если они будут проходить в Минске. МИД РФ призвал Украину и страны НАТО прекратить русофобскую пропагандистскую кампанию, остановить военные приготовления и нагнетание напряженности в Донбассе. Наблюдатели считают, что наступление ВСУ в зоне конфликта неминуемо. Донбасс меняет подход к обороне: теперь защищать его будут не только добровольцы, но и призывники.