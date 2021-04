12 апреля 1961 года человек впервые полетел в космос. Это был Юрий Гагарин. В 1242 году произошло Ледовое побоище. В 1878 году суд присяжных оправдал террористку Веру Засулич, обвиняемую в покушении на убийство. В 1966 году США провели первые бомбардировки Вьетнама. В 1954 году в США Билл Хейли и музыкальная группа The Comets записали песню Rock Around The Clock.