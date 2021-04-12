12 апреля 2021 09:30

Эфир от 12.04.2021 (09:30). Утро России

Сегодня в выпуске: кому доступен космический all inclusive, почему молодые врачи предпочитают стабильность престижу, какие новинки готовят производители бюджетных кроссоверов, и как призвать пранкеров к ответственности? На "России 1" стартует новый сезон драмы "Осколки", аварий с участием каршеринга стало меньше; завершились испытания экзоскелета для людей с ограниченными возможностями; усилена борьба с нелегальной продажей первоцветов; школьница из Иркутска разработала уникальный селфи-тур; риэлторы предложили упростить согласования перепланировки квартир; навязанные услуги попадут под запрет. А также – наследство с обременением, будущее космических оранжерей, авто-арт и прогноз погоды на неделю.
передача Андрей Петров Анастасия Чернобровина Владислав Завьялов шоу Утро России ток-шоу
Теплица на орбите: будущее космических оранжерей. Утро России
12 апреля 2021
07:05

Теплица на орбите: будущее космических оранжерей. Утро России

Наследство с обременением: как избежать долговой ямы. Утро России
12 апреля 2021
07:03

Наследство с обременением: как избежать долговой ямы. Утро России

Навязанные услуги попадут под запрет. Утро России
12 апреля 2021
07:01

Навязанные услуги попадут под запрет. Утро России

Риэлторы предложили упростить согласования перепланировки квартир. Утро России
12 апреля 2021
06:59

Риэлторы предложили упростить согласования перепланировки квартир. Утро России

Школьница из Иркутска разработала уникальный селфи-тур. Утро России
12 апреля 2021
06:32

Школьница из Иркутска разработала уникальный селфи-тур. Утро России

Запретные подснежники: усилена борьба с нелегальной продажей первоцветов. Утро России
12 апреля 2021
06:29

Запретные подснежники: усилена борьба с нелегальной продажей первоцветов. Утро России

Прогноз погоды от Вадима Заводченкова. Утро России
12 апреля 2021
06:27

Прогноз погоды от Вадима Заводченкова. Утро России

Интернет-серфинг: авто-арт. Утро России
12 апреля 2021
06:14

Интернет-серфинг: авто-арт. Утро России

Завершились испытания экзоскелета для людей с ограниченными возможностями. Утро России
12 апреля 2021
06:12

Завершились испытания экзоскелета для людей с ограниченными возможностями. Утро России

Социально опасный элемент: как призвать пранкеров к отвественности. Утро России
12 апреля 2021
06:09

Социально опасный элемент: как призвать пранкеров к отвественности. Утро России