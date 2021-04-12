Эфир от 12.04.2021 (09:30). Утро России

Сегодня в выпуске: кому доступен космический all inclusive, почему молодые врачи предпочитают стабильность престижу, какие новинки готовят производители бюджетных кроссоверов, и как призвать пранкеров к ответственности? На "России 1" стартует новый сезон драмы "Осколки", аварий с участием каршеринга стало меньше; завершились испытания экзоскелета для людей с ограниченными возможностями; усилена борьба с нелегальной продажей первоцветов; школьница из Иркутска разработала уникальный селфи-тур; риэлторы предложили упростить согласования перепланировки квартир; навязанные услуги попадут под запрет. А также – наследство с обременением, будущее космических оранжерей, авто-арт и прогноз погоды на неделю.