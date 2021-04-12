Эфир от 12.04.2021 (14:00). Вести

День космонавтики. 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. На Байконуре на легендарном гагаринском старте грандиозный концерт. Спрей для носа против коронавируса. В Крыму зацвели вишни, Якутию накрыл снегопад, в регионах начинаются паводки. В Татарстане военные инженеры подрываю лед на реке и освобождают русло. Авиасообщение между Россией и курортами Египта может быть возобновлено в ближайшее время. В сирийской Пальмире российские специалисты начали восстанавливать Триумфальную арку. Стартует новый сезон многосерийной драмы "Осколки".