Белый дом: Россию ждут неизбежные последствия за агрессию против Украины. 60 минут

Официальные лица администрации Байдена вновь заявляют об агрессивных действиях России в отношении к Украине. Глава Госдепа Энтони Блинкен объявил о взволнованности Белого дома в связи с российскими военными маневрами вблизи украинских границ. Г-н Блинкен сообщил, что Россию за ее агрессивные действия ожидает неминуемая расплата. Ему вторит пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки: Россия должна быть готова к последствиям и повторила, что "эти последствия будут как видимыми, так и невидимыми". Сюжет показан в эфире программы "60 минут".