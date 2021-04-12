12 апреля 2021 21:46

Украина заявляет о своем приоритете в освоении космоса. 60 минут

Во Всемирный день космонавтики украинские телеканалы решили внести свою лепту в историю освоения космического пространства. По новой версии исключительно из-за искусственной русификации всего на свете в Советском Союзе во времена Никиты Хрущева первым космонавтом стал не украинец, а русский. Да и то, если копнуть глубже, заверяют незалежные исследователи, и Юрий Гагарин, и Сергей Королев были украинцами. Как и вся космическая программа СССР была родом из Украины. Подробности нового взгляда на космическую летопись даны в эфире программы "60 минут".
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Зеленский: членство в НАТО может усугубить конфликт, но это наш выбор. 60 минут
12 апреля 2021
21:18

Зеленский: членство в НАТО может усугубить конфликт, но это наш выбор. 60 минут

Разведка ДНР не фиксирует переброску комплексов "Точка-У" на передовую в Донбассе. 60 минут
12 апреля 2021
21:03

Разведка ДНР не фиксирует переброску комплексов "Точка-У" на передовую в Донбассе. 60 минут

Лавров: не надо указывать России, что ей делать у себя дома. 60 минут
12 апреля 2021
20:48

Лавров: не надо указывать России, что ей делать у себя дома. 60 минут

Белый дом: Россию ждут неизбежные последствия за агрессию против Украины. 60 минут
12 апреля 2021
20:33

Белый дом: Россию ждут неизбежные последствия за агрессию против Украины. 60 минут

Эфир от 12.04.2021 (18:40). Киев на пути к безрассудству. 60 минут
12 апреля 2021
19:06

Эфир от 12.04.2021 (18:40). Киев на пути к безрассудству. 60 минут

В ДНР подтвердили версию гибели 4-летнего мальчика. 60 минут
12 апреля 2021
15:59

В ДНР подтвердили версию гибели 4-летнего мальчика. 60 минут

Зеленский попросил поддержку у президента Турции. 60 минут
12 апреля 2021
15:45

Зеленский попросил поддержку у президента Турции. 60 минут

Депутат Рады: Зеленский вместо политической мудрости использует браваду. 60 минут
12 апреля 2021
15:16

Депутат Рады: Зеленский вместо политической мудрости использует браваду. 60 минут

Песков: Россия ни для кого не представляет угрозы. 60 минут
12 апреля 2021
14:34

Песков: Россия ни для кого не представляет угрозы. 60 минут

Александр Рар: европейцам не нужна война на востоке. 60 минут
12 апреля 2021
13:40

Александр Рар: европейцам не нужна война на востоке. 60 минут