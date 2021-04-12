Украина заявляет о своем приоритете в освоении космоса. 60 минут

Во Всемирный день космонавтики украинские телеканалы решили внести свою лепту в историю освоения космического пространства. По новой версии исключительно из-за искусственной русификации всего на свете в Советском Союзе во времена Никиты Хрущева первым космонавтом стал не украинец, а русский. Да и то, если копнуть глубже, заверяют незалежные исследователи, и Юрий Гагарин, и Сергей Королев были украинцами. Как и вся космическая программа СССР была родом из Украины. Подробности нового взгляда на космическую летопись даны в эфире программы "60 минут".