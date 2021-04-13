Политолог: Запад кинул Зеленского в решающий момент. Вечер с Владимиром Соловьевым

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" эксперты задались вопросом, почему Владимир Зеленский в настоящий момент, когда от него требуется принятие важных решений, находится в полной растерянности и не знает, что делать дальше? Как считает политолог Дмитрий Куликов, украинский президент, уповавший на Америку, Канаду и Европу, не получил от них обещанной поддержки после нескольких месяцев провокаций на линии разграничения с Донбассом и яростной подготовки к войне с РФ, которая жестко обозначила свою позицию в этом конфликте. "Оказалось, что воевать с Россией Украине придется один на один. Никакое НАТО не придет ее защищать. Поэтому Зеленский и выглядит сейчас нервным, растерянным и безвольным", – резюмировал г-н Куликов.