13 апреля 2021 10:20

Политолог: Запад кинул Зеленского в решающий момент. Вечер с Владимиром Соловьевым

В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" эксперты задались вопросом, почему Владимир Зеленский в настоящий момент, когда от него требуется принятие важных решений, находится в полной растерянности и не знает, что делать дальше? Как считает политолог Дмитрий Куликов, украинский президент, уповавший на Америку, Канаду и Европу, не получил от них обещанной поддержки после нескольких месяцев провокаций на линии разграничения с Донбассом и яростной подготовки к войне с РФ, которая жестко обозначила свою позицию в этом конфликте. "Оказалось, что воевать с Россией Украине придется один на один. Никакое НАТО не придет ее защищать. Поэтому Зеленский и выглядит сейчас нервным, растерянным и безвольным", – резюмировал г-н Куликов.
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Украина за 30 лет прошла путь от космической державы до комической. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
09:45

Украина за 30 лет прошла путь от космической державы до комической. Вечер с Владимиром Соловьевым

Журналист из проекта WarGonzo: Донбасс морально готов. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
03:07

Журналист из проекта WarGonzo: Донбасс морально готов. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украинский эксперт: мы чуть-чуть отошли от опасной черты. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
02:26

Украинский эксперт: мы чуть-чуть отошли от опасной черты. Вечер с Владимиром Соловьевым

Вышинский о ситуации в Донбассе: Украина может повторить ошибки Грузии. Вечер с Владимиром Соловьевым
12 апреля 2021
10:57

Вышинский о ситуации в Донбассе: Украина может повторить ошибки Грузии. Вечер с Владимиром Соловьевым

Симоньян: конфликт в Донбассе может спровоцировать кибервойну. Вечер с Владимиром Соловьевым
12 апреля 2021
10:34

Симоньян: конфликт в Донбассе может спровоцировать кибервойну. Вечер с Владимиром Соловьевым

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12 апреля 2021
02:33

Жириновский: всем выгодно разрешить конфликт на Украине. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 12.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
12 апреля 2021
01:15

Эфир от 12.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 11.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
11 апреля 2021
22:40

Эфир от 11.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Байден упустил все возможности извиниться за оскорбление Путина. Вечер с Владимиром Соловьевым
11 апреля 2021
10:00

Байден упустил все возможности извиниться за оскорбление Путина. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украинские власти мобилизуют всю страну на войну с Донбассом. Вечер с Владимиром Соловьевым
10 апреля 2021
10:00

Украинские власти мобилизуют всю страну на войну с Донбассом. Вечер с Владимиром Соловьевым