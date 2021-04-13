13 апреля 2021 20:48

Россия предупреждает США об опасности военных демонстраций у ее границ. 60 минут

Как провокацию оценили в российском МИДе заход эсминцев флота США в Черное море. "Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится, —заметил замглавы МИД РФ Сергей Рябко. – Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма и нашего черноморского побережья". Министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание на наращивание блоком НАТО активности у российских границ, его военного присутствия в Польше и странах Балтии. "Сейчас войска США перебрасываются через Атлантику в Европу. Идет, – как отметил глава минобороны, – концентрация войск у российских границ". Россия отреагировала на эти действия: 2 армии и 3 соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи страны. Эти заявления были показаны в эфире программы "60 минут".
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В НАТО рады видеть Украину в гостях у, но не среди членов альянса. 60 минут
13 апреля 2021
21:20

В НАТО рады видеть Украину в гостях у, но не среди членов альянса. 60 минут

Владимир Путин и Джо Байден обсудили ряд проблем по телефону. 60 минут
13 апреля 2021
21:03

Владимир Путин и Джо Байден обсудили ряд проблем по телефону. 60 минут

Шеф бюро ВГТРК: Украина не была главной темой разговора Байдена с Путиным. 60 минут
13 апреля 2021
19:32

Шеф бюро ВГТРК: Украина не была главной темой разговора Байдена с Путиным. 60 минут

Байден предложил встречу Путину. 60 минут
13 апреля 2021
18:40

Байден предложил встречу Путину. 60 минут

Путин: у России готов ответ на размещение американских ракет в Европе. 60 минут
13 апреля 2021
16:12

Путин: у России готов ответ на размещение американских ракет в Европе. 60 минут

Военкор: отряды террористов из Сирии и Ливии собираются воевать в Донбассе. 60 минут
13 апреля 2021
15:06

Военкор: отряды террористов из Сирии и Ливии собираются воевать в Донбассе. 60 минут

Глава МИД Украины заверил НАТО в миролюбии Киева. 60 минут
13 апреля 2021
14:02

Глава МИД Украины заверил НАТО в миролюбии Киева. 60 минут

Собкор ВГТРК: ЕС и НАТО обеспокоены ситуацией вокруг Донбасса. 60 минут
13 апреля 2021
13:47

Собкор ВГТРК: ЕС и НАТО обеспокоены ситуацией вокруг Донбасса. 60 минут

Зеленский побегал по окопам с CNN. 60 минут
13 апреля 2021
12:56

Зеленский побегал по окопам с CNN. 60 минут

Эфир от 13.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
13 апреля 2021
12:40

Эфир от 13.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут