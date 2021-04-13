Россия предупреждает США об опасности военных демонстраций у ее границ. 60 минут

Как провокацию оценили в российском МИДе заход эсминцев флота США в Черное море. "Они испытывают нас на прочность, играют на нервах. У них ничего не получится, —заметил замглавы МИД РФ Сергей Рябко. – Мы предупреждаем США, что им лучше держаться подальше от Крыма и нашего черноморского побережья". Министр обороны России Сергей Шойгу обратил внимание на наращивание блоком НАТО активности у российских границ, его военного присутствия в Польше и странах Балтии. "Сейчас войска США перебрасываются через Атлантику в Европу. Идет, – как отметил глава минобороны, – концентрация войск у российских границ". Россия отреагировала на эти действия: 2 армии и 3 соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи страны. Эти заявления были показаны в эфире программы "60 минут".