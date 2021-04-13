В НАТО рады видеть Украину в гостях у, но не среди членов альянса. 60 минут

Главу украинского МИДа Дмитрия Кулебу радушно принимали на слете стран-участниц блока НАТО в головном офисе организации в Брюсселе. Руководство альянса заверяло украинского гостя во всемерной поддержке, но так не ответило на прямой вопрос, когда Украина станет полноправным членом блока. Поводом для этой встречи послужили обвинения Украины в адрес России в эскалации конфликта в Донбассе и возможная подготовка Москвой вторжения на территорию страны. Сюжет о переговорах в Брюсселе показан в эфире программы "60 минут".