13 апреля 2021 21:20

В НАТО рады видеть Украину в гостях у, но не среди членов альянса. 60 минут

Главу украинского МИДа Дмитрия Кулебу радушно принимали на слете стран-участниц блока НАТО в головном офисе организации в Брюсселе. Руководство альянса заверяло украинского гостя во всемерной поддержке, но так не ответило на прямой вопрос, когда Украина станет полноправным членом блока. Поводом для этой встречи послужили обвинения Украины в адрес России в эскалации конфликта в Донбассе и возможная подготовка Москвой вторжения на территорию страны. Сюжет о переговорах в Брюсселе показан в эфире программы "60 минут".
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Владимир Путин и Джо Байден обсудили ряд проблем по телефону. 60 минут
13 апреля 2021
21:03

Владимир Путин и Джо Байден обсудили ряд проблем по телефону. 60 минут

Россия предупреждает США об опасности военных демонстраций у ее границ. 60 минут
13 апреля 2021
20:48

Россия предупреждает США об опасности военных демонстраций у ее границ. 60 минут

Шеф бюро ВГТРК: Украина не была главной темой разговора Байдена с Путиным. 60 минут
13 апреля 2021
19:32

Шеф бюро ВГТРК: Украина не была главной темой разговора Байдена с Путиным. 60 минут

Байден предложил встречу Путину. 60 минут
13 апреля 2021
18:40

Байден предложил встречу Путину. 60 минут

Путин: у России готов ответ на размещение американских ракет в Европе. 60 минут
13 апреля 2021
16:12

Путин: у России готов ответ на размещение американских ракет в Европе. 60 минут

Военкор: отряды террористов из Сирии и Ливии собираются воевать в Донбассе. 60 минут
13 апреля 2021
15:06

Военкор: отряды террористов из Сирии и Ливии собираются воевать в Донбассе. 60 минут

Глава МИД Украины заверил НАТО в миролюбии Киева. 60 минут
13 апреля 2021
14:02

Глава МИД Украины заверил НАТО в миролюбии Киева. 60 минут

Собкор ВГТРК: ЕС и НАТО обеспокоены ситуацией вокруг Донбасса. 60 минут
13 апреля 2021
13:47

Собкор ВГТРК: ЕС и НАТО обеспокоены ситуацией вокруг Донбасса. 60 минут

Зеленский побегал по окопам с CNN. 60 минут
13 апреля 2021
12:56

Зеленский побегал по окопам с CNN. 60 минут

Эфир от 13.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
13 апреля 2021
12:40

Эфир от 13.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут