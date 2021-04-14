Эфир от 14.04.2021 (11:00). Вести

Более половины жителей Тамбова остались без воды и тепла из-за аварии на местной ТЭЦ. Обрушилось здание диспетчерской. Минздрав России одобрил клинические испытания вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" среди онкологических больных. Весенние паводки в России затронули десятки населенных пунктов. Резко обострилась ситуация с пожарами. В России стартовали репетиции Парадов Победы. В Подмосковье основные тренировки на парадной площадке в Алабино. Актер, музыкант, поэт Петр Мамонов отмечает юбилей – 70.