14 апреля 2021 11:00

Эфир от 14.04.2021 (11:00). Вести

Более половины жителей Тамбова остались без воды и тепла из-за аварии на местной ТЭЦ. Обрушилось здание диспетчерской. Минздрав России одобрил клинические испытания вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" среди онкологических больных. Весенние паводки в России затронули десятки населенных пунктов. Резко обострилась ситуация с пожарами. В России стартовали репетиции Парадов Победы. В Подмосковье основные тренировки на парадной площадке в Алабино. Актер, музыкант, поэт Петр Мамонов отмечает юбилей – 70.
юбилей авария испытания Вести Петр Мамонов вакцина Парад Победы ТЭЦ паводок выпуски "Вестей" пожары
В Хабаровском крае завели дело после обнаружения тела тигра. Вести
14 апреля 2021
13:32

В Хабаровском крае завели дело после обнаружения тела тигра. Вести

Пожароопасный сезон объявлен в Калужской области. Вести
14 апреля 2021
13:11

Пожароопасный сезон объявлен в Калужской области. Вести

В Белгороде юные телевизионщики осваивают профессиональное мастерство. Вести
14 апреля 2021
13:01

В Белгороде юные телевизионщики осваивают профессиональное мастерство. Вести

Первый венгерский космонавт посетил Калугу. Вести
14 апреля 2021
12:30

Первый венгерский космонавт посетил Калугу. Вести

К концу недели в Тамбовской области похолодает и станет пасмурно. Вести
14 апреля 2021
12:24

К концу недели в Тамбовской области похолодает и станет пасмурно. Вести

Бездорожье отрезало от цивилизации несколько вологодских сел. Вести
14 апреля 2021
12:16

Бездорожье отрезало от цивилизации несколько вологодских сел. Вести

В российский прокат выходит остросюжетная драма "Чернобыль". Вести
14 апреля 2021
11:41

В российский прокат выходит остросюжетная драма "Чернобыль". Вести

Данные оперштаба: в России за сутки менее 9 тысяч новых случаев ковида. Вести
14 апреля 2021
11:21

Данные оперштаба: в России за сутки менее 9 тысяч новых случаев ковида. Вести

Жители Приморья спасли дельфина, застрявшего на мелководье. Вести
14 апреля 2021
11:16

Жители Приморья спасли дельфина, застрявшего на мелководье. Вести

Новый вид гадюки, обнаруженной на Кавказе, назвали в честь сочинского ученого. Вести
14 апреля 2021
10:37

Новый вид гадюки, обнаруженной на Кавказе, назвали в честь сочинского ученого. Вести