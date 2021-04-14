14 апреля 2021 14:00

Эфир от 14.04.2021 (14:00). Вести

Путин сделал прививку вторым компонентом вакцины от короновируса. Минздрав России одобрил клинические испытания вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВака" среди онкобольных. Сразу две напасти в регионах страны: большая весенняя вода и пожары. В России стартовали репетиции к Параду Победы. В Подмосковье основные тренировки в Алабино. Ракетные установки "Ярс" ждут очереди на помывку. Актер, музыкант, поэт Петр Мамонов отмечает 70-летний юбилей. В широкий российский прокат выходит остросюжетная драма "Чернобыль".
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В Байкальске объявили режим ЧС из-за угрозы переполнения емкостей БЦБК. Вести
14 апреля 2021
14:04

В Байкальске объявили режим ЧС из-за угрозы переполнения емкостей БЦБК. Вести

Стадо изюбрей спасли от своры собак в Усть-Куте. Вести
14 апреля 2021
13:55

Стадо изюбрей спасли от своры собак в Усть-Куте. Вести

В Хабаровском крае завели дело после обнаружения тела тигра. Вести
14 апреля 2021
13:32

В Хабаровском крае завели дело после обнаружения тела тигра. Вести

Пожароопасный сезон объявлен в Калужской области. Вести
14 апреля 2021
13:11

Пожароопасный сезон объявлен в Калужской области. Вести

В Белгороде юные телевизионщики осваивают профессиональное мастерство. Вести
14 апреля 2021
13:01

В Белгороде юные телевизионщики осваивают профессиональное мастерство. Вести

Первый венгерский космонавт посетил Калугу. Вести
14 апреля 2021
12:30

Первый венгерский космонавт посетил Калугу. Вести

К концу недели в Тамбовской области похолодает и станет пасмурно. Вести
14 апреля 2021
12:24

К концу недели в Тамбовской области похолодает и станет пасмурно. Вести

Бездорожье отрезало от цивилизации несколько вологодских сел. Вести
14 апреля 2021
12:16

Бездорожье отрезало от цивилизации несколько вологодских сел. Вести

В российский прокат выходит остросюжетная драма "Чернобыль". Вести
14 апреля 2021
11:41

В российский прокат выходит остросюжетная драма "Чернобыль". Вести

Данные оперштаба: в России за сутки менее 9 тысяч новых случаев ковида. Вести
14 апреля 2021
11:21

Данные оперштаба: в России за сутки менее 9 тысяч новых случаев ковида. Вести