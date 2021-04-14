Эфир от 14.04.2021 (18:40) Путин и Байден провели деловую и продолжительную беседу. 60 минут

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшийся по инициативе США, был деловым и довольно продолжительным. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, говорить о месте и времени проведения потенциального саммита преждевременно. Предложение американцев только начали изучать. Пока нет ясности относительно того, что сам Байден ждет от личной встречи с Путиным. Об этом и других последних новостях – в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".