14 апреля 2021 18:40

Эфир от 14.04.2021 (18:40) Путин и Байден провели деловую и продолжительную беседу. 60 минут

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, состоявшийся по инициативе США, был деловым и довольно продолжительным. При этом, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, говорить о месте и времени проведения потенциального саммита преждевременно. Предложение американцев только начали изучать. Пока нет ясности относительно того, что сам Байден ждет от личной встречи с Путиным. Об этом и других последних новостях – в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Собкор ВГТРК: для Донбасса важно знать, что Россия своих не бросит. 60 минут
14 апреля 2021
15:34

Собкор ВГТРК: для Донбасса важно знать, что Россия своих не бросит. 60 минут

Псаки: встреча Байдена с Путиным не отразится на отношении США к России. 60 минут
14 апреля 2021
14:47

Псаки: встреча Байдена с Путиным не отразится на отношении США к России. 60 минут

Президент РФ сделал вторую прививку от коронавируса. 60 минут
14 апреля 2021
13:27

Президент РФ сделал вторую прививку от коронавируса. 60 минут

Собкор РИА "Новости": Байден позвонил Путину, будучи движим прагматизмом. 60 минут
14 апреля 2021
13:12

Собкор РИА "Новости": Байден позвонил Путину, будучи движим прагматизмом. 60 минут

Песков: пока рано говорить о встрече Путина и Байдена. 60 минут
14 апреля 2021
13:05

Песков: пока рано говорить о встрече Путина и Байдена. 60 минут

Эфир от 14.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
14 апреля 2021
12:40

Эфир от 14.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

В НАТО рады видеть Украину в гостях, но не среди членов альянса. 60 минут
13 апреля 2021
21:20

В НАТО рады видеть Украину в гостях, но не среди членов альянса. 60 минут

Владимир Путин и Джо Байден обсудили ряд проблем по телефону. 60 минут
13 апреля 2021
21:03

Владимир Путин и Джо Байден обсудили ряд проблем по телефону. 60 минут

Россия предупреждает США об опасности военных демонстраций у ее границ. 60 минут
13 апреля 2021
20:48

Россия предупреждает США об опасности военных демонстраций у ее границ. 60 минут

Шеф бюро ВГТРК: Украина не была главной темой разговора Байдена с Путиным. 60 минут
13 апреля 2021
19:32

Шеф бюро ВГТРК: Украина не была главной темой разговора Байдена с Путиным. 60 минут