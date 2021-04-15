Седьмая годовщина АТО в Донбассе: преступление без срока давности. Вечер с Владимиром Соловьевым

Со дня, когда в Донбассе началась антитеррористическая операция (АТО), прошло семь лет. В Луганске к памятнику погибшим детям их сегодняшние сверстники принесли самое ценное – игрушки. "Это очень символичная дата, говорящая о жесточайшем преступлении, за которое на Украине никто не понес наказания. Но это преступление не имеет срока давности, за него обязательно кто-то должен ответить", – отметил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник.