15 апреля 2021 10:31

Седьмая годовщина АТО в Донбассе: преступление без срока давности. Вечер с Владимиром Соловьевым

Со дня, когда в Донбассе началась антитеррористическая операция (АТО), прошло семь лет. В Луганске к памятнику погибшим детям их сегодняшние сверстники принесли самое ценное – игрушки. "Это очень символичная дата, говорящая о жесточайшем преступлении, за которое на Украине никто не понес наказания. Но это преступление не имеет срока давности, за него обязательно кто-то должен ответить", – отметил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник.
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Эксперт: Германия мечтает свалить минские соглашения на США. Вечер с Владимиром Соловьевым
15 апреля 2021
11:06

Эксперт: Германия мечтает свалить минские соглашения на США. Вечер с Владимиром Соловьевым

Симоньян: я не верю в смысл переговоров с США. Вечер с Владимиром Соловьевым
15 апреля 2021
03:45

Симоньян: я не верю в смысл переговоров с США. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: США боятся, что Россия решит вопрос с Украиной. Вечер с Владимиром Соловьевым
15 апреля 2021
03:17

Политолог: США боятся, что Россия решит вопрос с Украиной. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 14.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
14 апреля 2021
23:35

Эфир от 14.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Шахназаров: России сегодняшняя Украина не нужна. Вечер с Владимиром Соловьевым
14 апреля 2021
10:46

Шахназаров: России сегодняшняя Украина не нужна. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: США впервые поверили в серьезность российской позиции по Донбассу. Вечер с Владимиром Соловьевым
14 апреля 2021
10:33

Политолог: США впервые поверили в серьезность российской позиции по Донбассу. Вечер с Владимиром Соловьевым

Американская провокация России обернулась военными страхами Запада. Вечер с Владимиром Соловьевым
14 апреля 2021
04:27

Американская провокация России обернулась военными страхами Запада. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 13.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
23:35

Эфир от 13.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: Запад кинул Зеленского в решающий момент. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
10:20

Политолог: Запад кинул Зеленского в решающий момент. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украина за 30 лет прошла путь от космической державы до комической. Вечер с Владимиром Соловьевым
13 апреля 2021
09:45

Украина за 30 лет прошла путь от космической державы до комической. Вечер с Владимиром Соловьевым