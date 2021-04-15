15 апреля 2021 20:00

Эфир от 15.04.2021. Вести в 20:00

Путин призывает губернаторов и правительство быть ближе к людям. После новых антироссийских санкций Вашингтону поставлен диагноз. При поддержке Запада украинские военные снова бьют по Донбассу. Россия готова помочь другим вакцинам стать лучше. Четыре года лишения свободы за жуткое ДТП на Остоженке: приговор рэперу Гулиеву. Россия вывозит туристов из Турции. Столицы чемпионата Европы по футболу просят игры без зрителя. Но не Петербург. Вместе с теплом на Патриаршие вернулся весь ужас шумных ночных тусовок. Жители хотят бежать.
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В Москву пришла пыльцевая буря, горожане спасаются бегством. Вести в 20:00
15 апреля 2021
21:23

В Москву пришла пыльцевая буря, горожане спасаются бегством. Вести в 20:00

Два года спустя после пожара в соборе Нотр-Дам, его посетили первые лица Франции. Вести в 20:00
15 апреля 2021
21:13

Два года спустя после пожара в соборе Нотр-Дам, его посетили первые лица Франции. Вести в 20:00

В Афганистане хотят, чтобы военные США ушли из страны до 1 мая. Вести в 20:00
15 апреля 2021
20:58

В Афганистане хотят, чтобы военные США ушли из страны до 1 мая. Вести в 20:00

Россия поможет другим вакцинам стать лучше, невзирая на клевету. Вести в 20:00
15 апреля 2021
20:43

Россия поможет другим вакцинам стать лучше, невзирая на клевету. Вести в 20:00

Пустые самолеты потянулись в Турцию: Россия вывозит туристов. Вести в 20:00
15 апреля 2021
20:40

Пустые самолеты потянулись в Турцию: Россия вывозит туристов. Вести в 20:00

Надеются улететь в Турцию: 65 процентов клиентов туркомпаний РФ перенесли отдых. Вести в 20:00
15 апреля 2021
20:34

Надеются улететь в Турцию: 65 процентов клиентов туркомпаний РФ перенесли отдых. Вести в 20:00

В Петербурге простились с пожарным Ильей Белецким. Вести в 20:00
15 апреля 2021
20:28

В Петербурге простились с пожарным Ильей Белецким. Вести в 20:00

Убит осколком: в Донбассе снова гибнут люди от украинских снарядов. Вести в 20:00
15 апреля 2021
20:24

Убит осколком: в Донбассе снова гибнут люди от украинских снарядов. Вести в 20:00

Отношения России и США: Байден готов пробить очередное "дно". Вести в 20:00
15 апреля 2021
20:24

Отношения России и США: Байден готов пробить очередное "дно". Вести в 20:00

Путин потребовал от чиновников избавиться от абсурдных норм и правил. Вести в 20:00
15 апреля 2021
20:15

Путин потребовал от чиновников избавиться от абсурдных норм и правил. Вести в 20:00