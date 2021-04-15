Эфир от 15.04.2021. Вести в 20:00

Путин призывает губернаторов и правительство быть ближе к людям. После новых антироссийских санкций Вашингтону поставлен диагноз. При поддержке Запада украинские военные снова бьют по Донбассу. Россия готова помочь другим вакцинам стать лучше. Четыре года лишения свободы за жуткое ДТП на Остоженке: приговор рэперу Гулиеву. Россия вывозит туристов из Турции. Столицы чемпионата Европы по футболу просят игры без зрителя. Но не Петербург. Вместе с теплом на Патриаршие вернулся весь ужас шумных ночных тусовок. Жители хотят бежать.