Белый дом объяснил непоследовательность действий США в отношении России. 60 минут

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил новые санкции против России ее непредсказуемой и агрессивной политикой в отличие от ясной и открытой позиции Соединенных Штатов. При этом за считанные дни предложение встретиться в ближайшие месяцы в устах госсекретаря США сменилось на ближайшие недели. Позицию Москвы по этому вопросу изложил советник Владимира Путина Юрий Ушаков, который объяснил, что в случае введения новых санкций никакого саммита не будет. Джен Псаки заявила в ответ, что президент Байден, приглашая Владимира Путина, вовсе не собирался отступать от своих принципов. Сюжет о причинах отмены саммита показан в эфире программы "60 минут".