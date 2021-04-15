15 апреля 2021 21:00

Белый дом объяснил непоследовательность действий США в отношении России. 60 минут

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил новые санкции против России ее непредсказуемой и агрессивной политикой в отличие от ясной и открытой позиции Соединенных Штатов. При этом за считанные дни предложение встретиться в ближайшие месяцы в устах госсекретаря США сменилось на ближайшие недели. Позицию Москвы по этому вопросу изложил советник Владимира Путина Юрий Ушаков, который объяснил, что в случае введения новых санкций никакого саммита не будет. Джен Псаки заявила в ответ, что президент Байден, приглашая Владимира Путина, вовсе не собирался отступать от своих принципов. Сюжет о причинах отмены саммита показан в эфире программы "60 минут".
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Собкор ВГТРК: миссия ОБСЕ не отреагировала на обстрел жилого квартала Донецка. 60 минут
15 апреля 2021
21:56

Собкор ВГТРК: миссия ОБСЕ не отреагировала на обстрел жилого квартала Донецка. 60 минут

Зеленский заявил о контроле над ситуацией в Донбассе. 60 минут
15 апреля 2021
21:24

Зеленский заявил о контроле над ситуацией в Донбассе. 60 минут

Генерал Уолтерс: НАТО наращивает силы в Европе от Балтики до Черного моря. 60 минут
15 апреля 2021
21:11

Генерал Уолтерс: НАТО наращивает силы в Европе от Балтики до Черного моря. 60 минут

Советник Байдена сравнил отношения США и России с эпохой холодной войны. 60 минут
15 апреля 2021
20:31

Советник Байдена сравнил отношения США и России с эпохой холодной войны. 60 минут

Шеф бюро ВГТРК: дипломатия США забуксовала на антироссийских санкциях. 60 минут
15 апреля 2021
19:29

Шеф бюро ВГТРК: дипломатия США забуксовала на антироссийских санкциях. 60 минут

Захарова: действия администрации США не останутся без ответа. 60 минут
15 апреля 2021
18:54

Захарова: действия администрации США не останутся без ответа. 60 минут

Байден избрал курс на обострение отношений с Россией. 60 минут
15 апреля 2021
18:52

Байден избрал курс на обострение отношений с Россией. 60 минут

Эфир от 15.04.2021 (18:40) Байден объявил РФ чрезвычайной угрозой для безопасности США. 60 минут
15 апреля 2021
18:40

Эфир от 15.04.2021 (18:40) Байден объявил РФ чрезвычайной угрозой для безопасности США. 60 минут

Зеленский ответственен за гибель мирных жителей Донбасса. 60 минут
15 апреля 2021
16:06

Зеленский ответственен за гибель мирных жителей Донбасса. 60 минут

Телеканал ARD показал, как жители Донбасса получают гражданство РФ. 60 минут
15 апреля 2021
15:45

Телеканал ARD показал, как жители Донбасса получают гражданство РФ. 60 минут