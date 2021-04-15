15 апреля 2021 21:39 Полина Ермолаева

Премьера в день юбилея: театр "Современник" отметит 65-летие новой постановкой. Вести в 20:00

Свежий, в меру экспрессивный, с упором на психологизм и близость со зрителем, а главное – идущий в ногу со временем. Таким видели свой театр молодые Ефремов, Табаков, Евстигнеев и Волчек 65 лет назад, таким же его видят зрители и сегодня. Сменяемость постановок – отказ от классиков в пользу популярных Розова, Симонова, Айтматова – сопровождалась сменой легендарных худруков и нескончаемым ажиотажем вокруг громких премьер. Сейчас новый вызов: юбилейная постановка в условиях ковид-ограничений.
Россия юбилей Вести премьера театр "Современник" выпуски "Вестей"
Жители Патриарших прудов протестуют против бесконечного шума под окнами. Вести в 20:00
15 апреля 2021
21:43

Жители Патриарших прудов протестуют против бесконечного шума под окнами. Вести в 20:00

На Луну и обратно, не покидая Землю: эксперимент, моделирующий полет к спутнику нашей планеты. Вести в 20:00
15 апреля 2021
21:42

На Луну и обратно, не покидая Землю: эксперимент, моделирующий полет к спутнику нашей планеты. Вести в 20:00

Лишилась здоровых зубов: хождением по мукам обернулся поход к дантисту. Вести в 20:00
15 апреля 2021
21:40

Лишилась здоровых зубов: хождением по мукам обернулся поход к дантисту. Вести в 20:00

В Москву пришла пыльцевая буря, горожане спасаются бегством. Вести в 20:00
15 апреля 2021
21:23

В Москву пришла пыльцевая буря, горожане спасаются бегством. Вести в 20:00

Приговор рэперу Гулиеву: четыре года колонии за покалечившее людей ДТП. Вести в 20:00
15 апреля 2021
21:22

Приговор рэперу Гулиеву: четыре года колонии за покалечившее людей ДТП. Вести в 20:00

Два года спустя после пожара в соборе Нотр-Дам, его посетили первые лица Франции. Вести в 20:00
15 апреля 2021
21:13

Два года спустя после пожара в соборе Нотр-Дам, его посетили первые лица Франции. Вести в 20:00

В ожидании Евро: в Петербурге готовятся к приему гостей со всего мира. Вести в 20:00
15 апреля 2021
21:11

В ожидании Евро: в Петербурге готовятся к приему гостей со всего мира. Вести в 20:00

В Афганистане хотят, чтобы военные США ушли из страны до 1 мая. Вести в 20:00
15 апреля 2021
20:58

В Афганистане хотят, чтобы военные США ушли из страны до 1 мая. Вести в 20:00

Россия поможет другим вакцинам стать лучше, невзирая на клевету. Вести в 20:00
15 апреля 2021
20:43

Россия поможет другим вакцинам стать лучше, невзирая на клевету. Вести в 20:00

Пустые самолеты потянулись в Турцию: Россия вывозит туристов. Вести в 20:00
15 апреля 2021
20:40

Пустые самолеты потянулись в Турцию: Россия вывозит туристов. Вести в 20:00