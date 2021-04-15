Премьера в день юбилея: театр "Современник" отметит 65-летие новой постановкой. Вести в 20:00

Свежий, в меру экспрессивный, с упором на психологизм и близость со зрителем, а главное – идущий в ногу со временем. Таким видели свой театр молодые Ефремов, Табаков, Евстигнеев и Волчек 65 лет назад, таким же его видят зрители и сегодня. Сменяемость постановок – отказ от классиков в пользу популярных Розова, Симонова, Айтматова – сопровождалась сменой легендарных худруков и нескончаемым ажиотажем вокруг громких премьер. Сейчас новый вызов: юбилейная постановка в условиях ковид-ограничений.