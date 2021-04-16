Эфир от 16.04.2021 (05:00). Утро России

В выпуске: роботизированный ресторан – новые технологии в сфере обслуживания; в регионах открываются центры развития и выявления талантов; ретро-авто: Opel Kadett; пособие по безработице будет выдаваться по новым правилам; в Росреестре предложили отдать землю с источниками питьевой воды частникам; в регионах проснулись гадюки; онлайн-заседания судов могут стать реальностью. А также – мотоциклисты против автомобилистов, тир со средневековым оружием, аварии в жилых домах, поделки из старых шин и – один шаг до финала шоу "Ну-ка, все вместе!".