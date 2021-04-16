16 апреля 2021 09:30

Эфир от 16.04.2021 (09:30). Утро России

Прогноз погоды на выходные и обзор книжных новинок; Opel Kadett и новые правила выдачи пособия по безработице; поделки из старых шин и грядущий финал проекта "Ну-ка, все вместе!". В заседаниях судов можно будет участвовать дистанционно; что делать в случае аварии в жилом доме; апрель – старт сезона гадюк и мотоциклистов; Росреестр предложил отдать землю с источниками питьевой воды частникам. А также – центры развития и выявления талантов, роботизированные рестораны и тир со средневековым оружием.
передача Андрей Петров Анастасия Чернобровина Владислав Завьялов шоу Утро России ток-шоу
"Ну-ка, все вместе!" – один шаг до финала. Утро России
16 апреля 2021
06:46

"Ну-ка, все вместе!" – один шаг до финала. Утро России

Интернет-серфинг: поделки из старых шин. Утро России
16 апреля 2021
06:45

Интернет-серфинг: поделки из старых шин. Утро России

Аварии в жилых домах: кто виноват и что делать. Утро России
16 апреля 2021
06:44

Аварии в жилых домах: кто виноват и что делать. Утро России

Обзор книжных новинок. Утро России
16 апреля 2021
06:19

Обзор книжных новинок. Утро России

Дистанционный суд: онлайн-заседания могут стать реальностью. Утро России
16 апреля 2021
06:18

Дистанционный суд: онлайн-заседания могут стать реальностью. Утро России

Автомобилисты против мотоциклистов: сезон начался. Утро России
16 апреля 2021
06:16

Автомобилисты против мотоциклистов: сезон начался. Утро России

В поселке Варские появился тир со средневековым оружием. Утро России
16 апреля 2021
05:59

В поселке Варские появился тир со средневековым оружием. Утро России

Пособие по безработице будет выдаваться по новым правилам. Утро России
16 апреля 2021
05:58

Пособие по безработице будет выдаваться по новым правилам. Утро России

В Росреестре предложили отдать землю с источниками питьевой воды частникам. Утро России
16 апреля 2021
05:58

В Росреестре предложили отдать землю с источниками питьевой воды частникам. Утро России

В регионах проснулись гадюки. Утро России
16 апреля 2021
05:57

В регионах проснулись гадюки. Утро России