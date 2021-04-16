Мирошник: политика Украины в отношении Донбасса – абсолютный блеф. Вечер с Владимиром Соловьевым

Прошел ровно год, как Украина обманом обменяла людей, находящихся в плену на стороне ДНР и ЛНР, напомнил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник. При этом он отметил, что Незалежная так и не сделала процессуальную очистку. "Только спустя год вы подали списки, кого хотите забирать. То есть, вам плевать и на своих людей. Это все абсолютный блеф – то, что у вас происходит. А то, что происходит в Донецке – это трагедия, и в ней виноваты вы", – обратился эксперт к своему украинскому оппоненту. По словам Мирошника, сегодня достаточно одной небольшой провокации, чтобы на линии соприкосновения "начали палить, и сколько тогда прольется крови, одному богу известно".