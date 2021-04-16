16 апреля 2021 17:00

Эфир от 16.04.2021 (17:00). Вести

Ответные меры на новые антироссийские санкции США Владимир Путин обсудил сегодня с постоянными членами Совета безопасности. Восемь миллионов россиян уже привиты от коронавируса. Такие темпы дают надежду на скорую отмену ограничительных мер. Об этом на расширенной коллегии Минздрава сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. Видеообращение участникам направил Михаил Мишустин. Российский МиГ-31 вылетел на перехват американского стратегического самолета-разведчика над Тихим океаном. Он двигался в направлении российской государственной границы. Как подчеркнули в Минобороны, экипаж МиГ-31 действовал в строгом соответствии с международными правилами.
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Клещи проснулись: Роспотребнадзор предупреждает россиян об опасности. Вести
16 апреля 2021
19:06

Клещи проснулись: Роспотребнадзор предупреждает россиян об опасности. Вести

Беглов высказался о судьбе сгоревшей "Невской мануфактуры". Вести
16 апреля 2021
18:19

Беглов высказался о судьбе сгоревшей "Невской мануфактуры". Вести

Чудом выживший в ДТП на волгоградской трассе ребенок продолжит лечение в Ростове. Вести
16 апреля 2021
18:09

Чудом выживший в ДТП на волгоградской трассе ребенок продолжит лечение в Ростове. Вести

В Кузбассе началась подготовка ко Дню Победы. Вести
16 апреля 2021
17:04

В Кузбассе началась подготовка ко Дню Победы. Вести

В Перми провели круглый стол по развитию малого и среднего предпринимательства. Вести
16 апреля 2021
15:17

В Перми провели круглый стол по развитию малого и среднего предпринимательства. Вести

Операция "Контрафакт": правоохранители провели около 800 проверок. Вести
16 апреля 2021
14:37

Операция "Контрафакт": правоохранители провели около 800 проверок. Вести

На Николаевской сопке провели тестовый запуск канатной дороги. Вести
16 апреля 2021
14:27

На Николаевской сопке провели тестовый запуск канатной дороги. Вести

Эфир от 16.04.2021 (14:00). Вести
16 апреля 2021
14:00

Эфир от 16.04.2021 (14:00). Вести

Россельхознадзор следит за качеством рассады и саженцев. Вести
16 апреля 2021
13:40

Россельхознадзор следит за качеством рассады и саженцев. Вести

Огонь не унимается: в Тамбовской области полыхает трава. Вести
16 апреля 2021
13:37

Огонь не унимается: в Тамбовской области полыхает трава. Вести