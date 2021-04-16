Эфир от 16.04.2021 (17:00). Вести

Ответные меры на новые антироссийские санкции США Владимир Путин обсудил сегодня с постоянными членами Совета безопасности. Восемь миллионов россиян уже привиты от коронавируса. Такие темпы дают надежду на скорую отмену ограничительных мер. Об этом на расширенной коллегии Минздрава сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова. Видеообращение участникам направил Михаил Мишустин. Российский МиГ-31 вылетел на перехват американского стратегического самолета-разведчика над Тихим океаном. Он двигался в направлении российской государственной границы. Как подчеркнули в Минобороны, экипаж МиГ-31 действовал в строгом соответствии с международными правилами.