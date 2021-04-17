Фактор безопасности. Горизонты атома

Строительство Курской АЭС-2 в городе Курчатове идет строго в соответствии с графиком. Проект ВВЭР ТОИ продиктован XXI веком и считается максимально безопасным и с точки зрения процессов в реакторной зоне, и с точки зрения противостояния потенциальным угрозам извне. На станции в самом разгаре монтаж ядерного острова. Совсем скоро в Курчатов доставят уникальный корпус нового ядерного реактора, в котором реализованы все факторы безопасности. Подробнее – в специальном репортаже Юлии Пономаревой.