17 апреля 2021 21:14 Юлия Пономарева

Фактор безопасности. Горизонты атома

Строительство Курской АЭС-2 в городе Курчатове идет строго в соответствии с графиком. Проект ВВЭР ТОИ продиктован XXI веком и считается максимально безопасным и с точки зрения процессов в реакторной зоне, и с точки зрения противостояния потенциальным угрозам извне. На станции в самом разгаре монтаж ядерного острова. Совсем скоро в Курчатов доставят уникальный корпус нового ядерного реактора, в котором реализованы все факторы безопасности. Подробнее – в специальном репортаже Юлии Пономаревой.
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Революция 3D. Горизонты атома
03 апреля 2021
22:11

Революция 3D. Горизонты атома

Энергетика белого источника. Как создается атомная станция. Горизонты атома
13 марта 2021
22:12

Энергетика белого источника. Как создается атомная станция. Горизонты атома

Институт атома. Как создаются ядерные технологии. Горизонты атома
06 марта 2021
21:42

Институт атома. Как создаются ядерные технологии. Горизонты атома

Управляемая энергия. Горизонты атома
21 февраля 2021
21:26

Управляемая энергия. Горизонты атома

Атом на перспективу. Горизонты атома
06 февраля 2021
22:00

Атом на перспективу. Горизонты атома

Лучевой акцент. Горизонты атома
23 января 2021
22:12

Лучевой акцент. Горизонты атома

"Умная Арктика", Севморпуть и плавучие АЭС: глава Росатома об итогах года и перспективах. Горизонты атома
09 января 2021
21:25

"Умная Арктика", Севморпуть и плавучие АЭС: глава Росатома об итогах года и перспективах. Горизонты атома

Фарватер Арктики. Горизонты атома
19 декабря 2020
21:47

Фарватер Арктики. Горизонты атома

Сверхпроводимость. Горизонты атома
12 декабря 2020
22:22

Сверхпроводимость. Горизонты атома

Сила света. Горизонты атома
28 ноября 2020
22:39

Сила света. Горизонты атома