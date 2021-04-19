Лавров: на санкции и высылки дипломатов Россия будет отвечать зеркально. 60 минут

Россия на расширение персональных санкционных списков и внесение в них восьми представителей государственных структур ответит зеркально. Как заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, внешнеполитическое ведомство готовит список из восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации. В Россию, как следует из материалов программы "60 минут", запрещен въезд генпрокурору США, директору федерального бюро тюрем, министру внутренней безопасности, директору ФБР и другим.