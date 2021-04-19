19 апреля 2021 15:15

Лавров: на санкции и высылки дипломатов Россия будет отвечать зеркально. 60 минут

Россия на расширение персональных санкционных списков и внесение в них восьми представителей государственных структур ответит зеркально. Как заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, внешнеполитическое ведомство готовит список из восьми чиновников, которые представляют руководящие структуры вашингтонской администрации. В Россию, как следует из материалов программы "60 минут", запрещен въезд генпрокурору США, директору федерального бюро тюрем, министру внутренней безопасности, директору ФБР и другим.
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Париж не внял требованию Киева о незамедлительном членстве Украины в НАТО. 60 минут
19 апреля 2021
15:56

Париж не внял требованию Киева о незамедлительном членстве Украины в НАТО. 60 минут

Чехия подозревает спецслужбы России в диверсии на складе боеприпасов. 60 минут
19 апреля 2021
14:59

Чехия подозревает спецслужбы России в диверсии на складе боеприпасов. 60 минут

Политолог: намерения заговорщиков пресекли спецслужбы России и Белоруссии. 60 минут
19 апреля 2021
14:18

Политолог: намерения заговорщиков пресекли спецслужбы России и Белоруссии. 60 минут

Захарова: внешнее давление на РФ не останется без ответа. 60 минут
19 апреля 2021
13:11

Захарова: внешнее давление на РФ не останется без ответа. 60 минут

Эфир от 19.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут
19 апреля 2021
12:58

Эфир от 19.04.2021 (12:40). По горячим следам. 60 минут

Лукашенко: за заговором стоит высшее руководство США. 60 минут
19 апреля 2021
12:45

Лукашенко: за заговором стоит высшее руководство США. 60 минут

Любовный треугольник с несовершеннолетними сторонами. 60 минут
16 апреля 2021
22:41

Любовный треугольник с несовершеннолетними сторонами. 60 минут

Скандальные фотодивы, потрепанные эмиратской тюрьмой, вернулись на Украину. 60 минут
16 апреля 2021
21:17

Скандальные фотодивы, потрепанные эмиратской тюрьмой, вернулись на Украину. 60 минут

Автоблогеры подвергают риску жизни десятков участников дорожного движения. 60 минут
16 апреля 2021
20:59

Автоблогеры подвергают риску жизни десятков участников дорожного движения. 60 минут

Скотланд-Ярд назвал смерть соратника и партнера Бориса Березовского убийством. 60 минут
16 апреля 2021
20:49

Скотланд-Ярд назвал смерть соратника и партнера Бориса Березовского убийством. 60 минут