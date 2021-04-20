20 апреля 2021 10:21

Политолог: отсутствие исторического опыта "выживания" может погубить США. Вечер с Владимиром Соловьевым

Америка не может себе представить, что в настоящее время решается вопрос ее выживания. Она не в состоянии этого признать, поскольку у США нет такого исторического опыта. Поэтому Штаты будут продолжать серьезно проигрывать, пока не поймут, что речь идет об их существовании. И это их единственный шанс. Такое мнение в эфире политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Дмитрий Куликов. Давление и суета, создаваемые американцами по всему миру, – лишь способ уйти от решения собственных проблем, считает политолог.
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Эксперт из Белоруссии о легендах вокруг покушения на Лукашенко. Вечер с Владимиром Соловьевым
20 апреля 2021
09:58

Эксперт из Белоруссии о легендах вокруг покушения на Лукашенко. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: заседания "нормандского формата" никакого эффекта не дают. Вечер с Владимиром Соловьевым
20 апреля 2021
05:41

Эксперт: заседания "нормандского формата" никакого эффекта не дают. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эфир от 19.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
23:35

Эфир от 19.04.2021. Вечер с Владимиром Соловьевым

Эксперт: Зеленский надеется на отсутствие исторической памяти у украинцев. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
10:52

Эксперт: Зеленский надеется на отсутствие исторической памяти у украинцев. Вечер с Владимиром Соловьевым

Дефашитизация: Мирошник обозначил условия выживания Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
09:51

Дефашитизация: Мирошник обозначил условия выживания Украины. Вечер с Владимиром Соловьевым

Украина в конфликте с Донбассом значительно ухудшила сове положение. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
08:51

Украина в конфликте с Донбассом значительно ухудшила сове положение. Вечер с Владимиром Соловьевым

Байден впервые заговорил о возможном диалоге с Россией. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
08:25

Байден впервые заговорил о возможном диалоге с Россией. Вечер с Владимиром Соловьевым

Военный эксперт: конфликт между США и Россией контролировать невозможно. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
03:25

Военный эксперт: конфликт между США и Россией контролировать невозможно. Вечер с Владимиром Соловьевым

Политолог: послу США пора домой. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
02:44

Политолог: послу США пора домой. Вечер с Владимиром Соловьевым

Антироссийским шагом Чехии Запад хотел перебить сенсацию Белоруссии. Вечер с Владимиром Соловьевым
19 апреля 2021
02:02

Антироссийским шагом Чехии Запад хотел перебить сенсацию Белоруссии. Вечер с Владимиром Соловьевым