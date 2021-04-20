Политолог: отсутствие исторического опыта "выживания" может погубить США. Вечер с Владимиром Соловьевым

Америка не может себе представить, что в настоящее время решается вопрос ее выживания. Она не в состоянии этого признать, поскольку у США нет такого исторического опыта. Поэтому Штаты будут продолжать серьезно проигрывать, пока не поймут, что речь идет об их существовании. И это их единственный шанс. Такое мнение в эфире политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал член Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" Дмитрий Куликов. Давление и суета, создаваемые американцами по всему миру, – лишь способ уйти от решения собственных проблем, считает политолог.