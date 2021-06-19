19 июня 2021 11:00

Эфир от 19.06.2021 (11:00). Вести

Жесткая посадка: в Кемеровской области разбился самолет L-410 с парашютистами, есть погибшие и пострадавшие. Большая вода ушла: Ялта приходит в себя после ливней и наводнения. Все силы на вакцинацию: в Москве все пункты обследования отданы под прививки от коронавируса. Что показали масочные рейды и проверки ресторанов? Байден встал на колено, чем сильно напугал окружение. Умные перекрестки, говорящие тумбы, камеры, которые видят все: как искусственный интеллект меняет российские города?
передача Россия Вести авиакатастрофа наводнение вакцинация Джозеф Байден коронавирус Ялта новости
Пенсионеру из Бугульмы, у которого украли машину прямо из гаража, подарили новую "Ниву". Вести
19 июня 2021
10:32

Пенсионеру из Бугульмы, у которого украли машину прямо из гаража, подарили новую "Ниву". Вести

Эфир от 19.06.2021 (08:00). Вести
19 июня 2021
08:00

Эфир от 19.06.2021 (08:00). Вести

Появилось видео обрушения бетонной плиты на рабочего в Новосибирске. Вести
19 июня 2021
02:00

Появилось видео обрушения бетонной плиты на рабочего в Новосибирске. Вести

"Это не шутки: на Ставрополье накажут не вышедших в рейс водителей маршруток. Вести
18 июня 2021
20:55

"Это не шутки: на Ставрополье накажут не вышедших в рейс водителей маршруток. Вести

"С себя начнем": свердловский губернатор отчитал депутатов из-за вакцинации. Вести
18 июня 2021
20:43

"С себя начнем": свердловский губернатор отчитал депутатов из-за вакцинации. Вести

Максим, Софья и Настенька: тройня в Петербурге отправилась домой. Вести
18 июня 2021
20:32

Максим, Софья и Настенька: тройня в Петербурге отправилась домой. Вести

Аномальная жара накрыла Оймякон. Вести
18 июня 2021
20:28

Аномальная жара накрыла Оймякон. Вести

Калужанам напомнили, что старые пляжи небезопасны. Вести
18 июня 2021
19:19

Калужанам напомнили, что старые пляжи небезопасны. Вести

По улицам костромского города бродят дикие кабаны. Вести
18 июня 2021
17:16

По улицам костромского города бродят дикие кабаны. Вести

В Тамбовской области в пожаре погибла семейная пара. Вести
18 июня 2021
17:12

В Тамбовской области в пожаре погибла семейная пара. Вести