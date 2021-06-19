Эфир от 19.06.2021 (11:00). Вести

Жесткая посадка: в Кемеровской области разбился самолет L-410 с парашютистами, есть погибшие и пострадавшие. Большая вода ушла: Ялта приходит в себя после ливней и наводнения. Все силы на вакцинацию: в Москве все пункты обследования отданы под прививки от коронавируса. Что показали масочные рейды и проверки ресторанов? Байден встал на колено, чем сильно напугал окружение. Умные перекрестки, говорящие тумбы, камеры, которые видят все: как искусственный интеллект меняет российские города?