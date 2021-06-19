Освобождение Красной армией и союзниками Майданека, Освенцима, Бухенвальда, Дахау и других нацистских лагерей укрепили в общественном сознании мнение, что концлагеря находились только в странах освобожденной Европы. Малоизвестно, что на оккупированной территории Советского Союза функционировали сотни лагерей, а их жертвы исчисляются миллионами. Документальный фильм "Освободители" рассказывает о создании нацистских концлагерей на территории СССР и их освобождении силами Красной армии.