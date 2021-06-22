Украинские пользователи соцсетей ликуют из-за наводнения в Крыму. Вести с Алексеем Казаковым

Директор туристического агентства в Уфе Мария Сухарева не срывает бурную радость из-за наводнения в Крыму и даже открывает шампанское. Ялту смыло и ей больше не придется бронировать для клиентов отели в этом городе. После огромного числа комментариев с требованиями объясниться бизнесвумен заявила, что на самом деле она вовсе не хотела глумиться над затоплением в Крыму – радовалась открытию Турции, куда теперь также могут летать россияне. А патриоты Незалежной с извинениями не торопятся.