Главные темы

Киев объявил в розыск фигурантов коррупционного скандала Миндича и Цукермана

Киев объявил в розыск фигурантов коррупционного скандала Миндича и Цукермана

15:29Сегодня
Орешкин: некоторые страны G7 движутся к коллапсу из-за долгов

Орешкин: некоторые страны G7 движутся к коллапсу из-за долгов

14:34Сегодня
Медведев о назначении Ермака главой делегации Украины: лучше только Миндич

Медведев о назначении Ермака главой делегации Украины: лучше только Миндич

15:02Сегодня
Саммит G20 выступил за расширение Совбеза ООН

Саммит G20 выступил за расширение Совбеза ООН

15:28Сегодня
Белоусов поздравил военных с освобождением Звановки в ДНР

Белоусов поздравил военных с освобождением Звановки в ДНР

14:40Сегодня

Только у нас

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Медиаплатформа "Смотрим"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Сегодня

Необходимость мира на Украине указана в принятой на саммите G20 декларации

Необходимость мира на Украине указана в принятой на саммите G20 декларации

22.11.2025 13:27
Guardian: министр армии Дрисколл назначен новым спецпредставителем США в Киеве

Guardian: министр армии Дрисколл назначен новым спецпредставителем США в Киеве

22.11.2025 13:51
Врачи диагностировали у экс-игрока сборной России Алдонина тяжелое заболевание

Врачи диагностировали у экс-игрока сборной России Алдонина тяжелое заболевание

22.11.2025 15:29
РАН обсудит переброс воды из рек Печора и Северная Двина в Донбасс

РАН обсудит переброс воды из рек Печора и Северная Двина в Донбасс

22.11.2025 13:39
Трансляции
25 ноября
10:00
Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". I тур. Струнные
14:00
Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". I тур. Фортепиано
18:00
Конкурс юных музыкантов "Щелкунчик". I тур. Духовые и ударные
Все трансляции
На закрытой сессии саммита G20 в ЮАР забыли отключить звук

На закрытой сессии саммита G20 в ЮАР забыли отключить звук

22.11.2025 14:31
Нужна помощь: Даню Казарина спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Даню Казарина спасет хирургическая реконструкция черепа

17.11.2025 09:00
Reuters: экс-президент Бразилии Болсонару арестован

Reuters: экс-президент Бразилии Болсонару арестован

22.11.2025 13:26
Рябков: вопрос о контакте Путина и Трампа стоит на повестке дня

Рябков: вопрос о контакте Путина и Трампа стоит на повестке дня

22.11.2025 13:32
Военкор Поддубный: Зеленский хочет переписать мирный план США

Военкор Поддубный: Зеленский хочет переписать мирный план США

22.11.2025 14:24
МО РФ: ВСУ потеряли за прошедшие сутки 1330 человек

МО РФ: ВСУ потеряли за прошедшие сутки 1330 человек

22.11.2025 13:00
Российские войска освободили Звановку и Новое Запорожье
Смотреть видео

Российские войска освободили Звановку и Новое Запорожье

22.11.2025 12:26
Горящий контейнеровоз парализовал работу порта Лос-Анджелеса

Горящий контейнеровоз парализовал работу порта Лос-Анджелеса

22.11.2025 12:39
SHOT: россиян на круизном лайнере отделили от других туристов

SHOT: россиян на круизном лайнере отделили от других туристов

22.11.2025 14:21
РБК опубликовал инструкцию для россиян по снижению налога со вкладов

РБК опубликовал инструкцию для россиян по снижению налога со вкладов

22.11.2025 13:22
В США скончался первый человек, заразившийся птичьим гриппом штамма H5N5

В США скончался первый человек, заразившийся птичьим гриппом штамма H5N5

22.11.2025 12:27
Военкор Сладков: украинскую армию ожидают плохие времена, ее расформируют

Военкор Сладков: украинскую армию ожидают плохие времена, ее расформируют

22.11.2025 11:16
BZ: Мерц знал о плане Трампа, но скрывал это

BZ: Мерц знал о плане Трампа, но скрывал это

22.11.2025 11:34
Глава регулятора ФРГ Мюллер: завершить импорт газа из РФ не удастся до 2028 года

Глава регулятора ФРГ Мюллер: завершить импорт газа из РФ не удастся до 2028 года

22.11.2025 11:32
Правительство внесло в ГД законопроект о цифровой платформе "Гостех"

Правительство внесло в ГД законопроект о цифровой платформе "Гостех"

22.11.2025 11:50
Комбат Молот: штурмовики прорвались на позиции ВСУ под Красноармейском на БМП-3

Комбат Молот: штурмовики прорвались на позиции ВСУ под Красноармейском на БМП-3

22.11.2025 10:30
Bazа: в Домодедово более 300 пассажиров несколько часов ждут багаж

Bazа: в Домодедово более 300 пассажиров несколько часов ждут багаж

22.11.2025 10:41
ВВС Румынии подняли по тревоге два истребителя для контроля украинской границы

ВВС Румынии подняли по тревоге два истребителя для контроля украинской границы

22.11.2025 10:42
Аршавин назвал лучшего футболиста сборной РФ в 2025 году

Аршавин назвал лучшего футболиста сборной РФ в 2025 году

22.11.2025 12:23
Посол Келин: установка Британии на нанесение поражения РФ все еще в силе

Посол Келин: установка Британии на нанесение поражения РФ все еще в силе

22.11.2025 10:49
SHOT: еще одной жертвой серийного маньяка в Подмосковье могла стать медсестра

SHOT: еще одной жертвой серийного маньяка в Подмосковье могла стать медсестра

22.11.2025 10:53