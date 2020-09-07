Нужна помощь: Вове Орлову требуется курсовое лечение

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Сегодня мы рассказываем о восьмилетнем Вове Орлове из крымского села Владимировка.

У мальчика несовершенный остеогенез – редкое и тяжелое заболевание. Кости у Вовы пористые и хрупкие, за свою жизнь мальчик перенес уже 14 переломов, правая нога деформировалась, стала короче левой на 3 сантиметра. Вова хромает, у него стремительно развивается сколиоз. Чтобы укрепить кости и предотвратить переломы, мальчику необходимо интенсивное комплексное лечение, иначе он не сможет ходить. Но такое лечение стоит дорого, многодетной семье оплатить его не по силам.

Из письма Елены Галаган, мамы Вовы: "Когда сыну был месяц, во время пеленания он дернул правой ножкой, и она хрустнула. Вова заплакал. Оказалось, сломалось бедро. В течение первого года жизни правое бедро еще три раза ломалось! Врачи заявили на меня в органы опеки, что я, мол, плохо обращаюсь с ребенком. Никто не мог объяснить причины переломов. В одной из симферопольских клиник заподозрили генетическое заболевание – несовершенный остеогенез, повышенную ломкость костей. Анализы диагноз подтвердили. Переломы у Вовы случались по два-три раза в год, чаще всего ломалось именно правое бедро. В пять лет сына признали инвалидом. От переломов правая нога укоротилась, ходить Вове трудно. В последнее время состояние стало ухудшаться. Сын часто жалуется на боли в теле, усталость. При ходьбе берет палочку, не может прыгать и бегать, по дому обычно ползает на четвереньках. Крымские врачи посоветовали нам обратиться в клинику Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва), где есть большой опыт в лечение несовершенного остеогенеза. Столичные врачи готовы помочь Вове – укрепить кости с помощью лекарства и провести операции по установки штифтов, но лечение платное и очень дорогое. У нас нет необходимых средств, в семье трое детей, Вова – старший. Помогите, пожалуйста!"

Для спасения Вовы Орлова не хватает 473 067 руб.

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем Алена Гаврина (GMS Clinic, Москва): "Из-за частых переломов у Вовы образовалась деформация костей, ноги разной длины, мальчик в подвижности ограничен. Требуются операции по установке штифтов. Но сначала нужно укрепить кости с помощью курса лечения препаратом памидронат".

Стоимость лечения 1 088 640 руб.

41 190 руб. собрали телезрители ГТРК "Таврида"

9133 руб. собрали телезрители "Первого Крымского"

7000 руб. собрали ученики 2 "Б" класса СОШ №6 имени А.С. Пушкина (Калуга) в рамках акции "Дети вместо цветов"

558 250 руб. собрали читатели газеты «Крымская правда», lenta.ru и rusfond.ru

Не хватает 473 067 руб.

О РУСФОНДЕ

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