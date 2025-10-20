Недвижимость
Парковочные места в Москве подорожали с начала года почти на 20%
Хуснуллин: 19% жилищных проектов сдвинулись по срокам из-за нехватки средств
02 сентября 2025
15:37
Мишустин потребовал сохранить темп роста строительства в России
Путин и врио главы Коми обсудили безработицу и жилищное строительство
13 августа 2025
16:59
Эксперт Сагирян: падение продаж новостроек компенсирует сокращение строительства
07 августа 2025
16:20
В ГД хотят запретить строительство МКД в городах с дефицитом инфраструктуры
24 июля 2025
01:48
Клепач: строительная отрасль победит кризис в 2028-2029 годах
20 июля 2025
05:35
Верховный суд РФ постановил не сносить самовольные постройки
08 июля 2025
14:31
Эксперт Фидаров: деревянное домостроение требует комплексной застройки
14 июня 2025
04:12
"Известия": первые деревянные многоэтажки могут появиться в 2025 году
05 июня 2025
11:00