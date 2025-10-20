Недвижимость

Строительство
Парковочные места в Москве подорожали с начала года почти на 20%
20 октября 2025
03:32
экономика
общество

Хуснуллин: 19% жилищных проектов сдвинулись по срокам из-за нехватки средств
16 октября 2025
10:54
экономика
общество

Глава Когалыма Агадуллин: в городе построено более 1 млн кв метров жилплощади
14 октября 2025
12:07
общество
Недвижимость

Банк ДОМ.РФ: рынок жилой недвижимости в ДФО превратился из спящего в динамичный
09 сентября 2025
14:13
экономика
общество
Экономика России

Мишустин потребовал сохранить темп роста строительства в России
02 сентября 2025
15:37
экономика

Путин и врио главы Коми обсудили безработицу и жилищное строительство
19 августа 2025
13:51
экономика
политика

Эксперт Сагирян: падение продаж новостроек компенсирует сокращение строительства
13 августа 2025
16:59
экономика

В ГД хотят запретить строительство МКД в городах с дефицитом инфраструктуры
07 августа 2025
16:20
общество

"Известия": стоимость готовых дач и коттеджей за полгода снизилась на 15%
28 июля 2025
04:37
общество

Клепач: строительная отрасль победит кризис в 2028-2029 годах
24 июля 2025
01:48
экономика

Верховный суд РФ постановил не сносить самовольные постройки
20 июля 2025
05:35
общество

Эксперт Новиков назвал нормативы главным препятствием для деревянных многоэтажек
08 июля 2025
14:33
общество

Эксперт Фидаров: деревянное домостроение требует комплексной застройки
08 июля 2025
14:31
общество

Региональный девелопер запускает первый коммерческий проект в Москве
04 июля 2025
04:20
экономика
общество

Дрозденко: объем строительства в Ленобласти самый большой за всю историю
21 июня 2025
20:30
экономика
общество
Недвижимость

Банк ДОМ.РФ: лишь 41% застройщиков считают свое финансовое положение хорошим
20 июня 2025
03:18
экономика
ПМЭФ-2025

С 2026 года названия жилым комплексам можно будет давать только на кириллице
18 июня 2025
04:38
общество

"Известия": первые деревянные многоэтажки могут появиться в 2025 году
14 июня 2025
04:12
общество

Минстрой России предложил дифференцировать требования к обслуживанию жилья
10 июня 2025
03:47
общество

Хуснуллин: объем ввода жилья вырос на 5% по сравнению с прошлым годом
05 июня 2025
11:00
экономика

