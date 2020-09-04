В США преподаватель университета притворялась чернокожей, будучи белой

Жительница США всю жизнь притворялась чернокожей, будучи белой. Преподавательница Университета Джорджа Вашингтона Джессика Круг писала научные работы, посвященные Африке и Латинской Америке. В том, что она на самом деле не афроамериканка, доцент призналась сама.

"В течение своей взрослой жизни я все больше и больше старалась избегать моего опыта – ребенка из еврейской семьи из пригорода Канзаса – под различными вымышленными идентичностями чернокожих", – написала Круг в блоге.

По словам американки, она не имела на это права. По ее мнению, присвоение себе афро-карибской идентичности – это "полностью неправильно, неэтично и аморально".

"Это означает, что я обманывала тех, кого я люблю", – призналась Круг.

Она пояснила, что стала самозванкой из-за пережитой в детстве травмы и проблем с психическим здоровьем. И все же, по мнению американки, это не оправдывает ее лжи, "направленной против чернокожих".

"Ни в одном языке нет слов, чтобы выразить глубину моего раскаяния", – сказала Круг.

Студенты, которые учатся у доцента, были шокированы ее признанием. Одна из учащихся Анмол Горайа отметила, что Круг была ее любимым преподавателем, передает CNN. По словам девушки, она никогда бы не заподозрила, что педагог врет насчет своего происхождения.

Как теперь разрешить сложившуюся ситуацию, женщина не знает. Она лишь признается, что не вела двойную жизнь и не идентифицировала себя как белую.

В разных частях США продолжаются акции протеста против расизма и полицейского произвола. Волна беспорядков прокатилась по стране после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией. Это произошло в конце мая в Миннеаполисе.