В Свердловской области уснувший водитель спровоцировал серьезное ДТП, есть жертвы

Погибший и восемь пострадавших – таков итог страшной аварии, произошедшей вечером в минувшую пятницу, 4 сентября, на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган в районе Каменска-Уральского.

По предварительной версии, озвученной местными СМИ, со ссылкой на ГИБДД, 28-летний водитель автомобиля ИЖ уснул за рулем, после чего оказался на встречной полосе. Легковушка по касательной зацепила Ford Focus, после чего врезалась в другой Ford Focus.

На месте погиб предполагаемый виновник ДТП, находившийся за рулем ИЖа, травмы различной степени тяжести получили четверо его спутников, в том числе – несовершеннолетняя девочка.

Кроме того, пострадали четыре человека, ехавшие в автомобиле Ford, в который врезался ИЖ после первого удара.