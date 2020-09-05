Эксперты назвали профессии с зарплатой более 100 тысяч рублей в регионах

Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter составили список профессий, представители которых будут получать более ста тысяч рублей, работая в российских регионах. Были проанализированы предложения, появившиеся на портале с марта по сентябрь 2020 года.

Почти каждая десятая вакансия предполагает зарплату выше 100 тысяч рублей, отмечают эксперты. Самые высокооплачиваемые вакансии – на Крайнем Севере. Так, на Чукотке инженеру-экологу на портовом терминале предлагают 150 тысяч в месяц, передает РИА Новости. Высокие зарплаты также в Якутии и Магаданской области.

150 тысяч будут получать и главный архитектор в Подмосковье, и технолог сырного цеха в Твери. Чуть меньше – 125 тысяч – может получать технолог деревообрабатывающего производства в Ленинградской области. Участковый геолог в Забайкалье может рассчитывать на 120 тысяч в месяц.

От 100 до 300 тысяч предлагается начальнику производства в мебельном цехе в Новосибирске, главному зоотехнику в Красноярском крае, диджитал-маркетологу в Петербурге.

200 тысяч в месяц – доход главного инженера в Ярославле или заместителя генерального директора в Иванове. 300 тысяч будет получать директор по маркетингу в Ульяновске.