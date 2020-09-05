Один из природных пожаров в Ростовской области удалось локализовать

Природный пожар в Тарасовском районе Ростовской области локализован. Как сообщили в МЧС региона, авиаразведка показала, что активного горения нет. Напряженной ситуация оставалась почти неделю, передает телеканал "Россия 24".

Накануне вечером площадь увеличилась до полутора тысяч гектаров. А в среду огонь повредил свыше полусотни строений, в том числе жилые дома. В Авиалесоохране уточнили: опасности присвоен чрезвычайный класс. На месте работают наземные службы и авиация. На очаги пожара сбросили почти тысячу тонн воды.

В Тарасовском районе был введен режим ЧС. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, пожар тушат 500 человек и спецтехника, в том числе два вертолета и самолет Бе-200.