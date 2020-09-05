Предельные цены на лекарства будут устанавливаться в случае ЧС

Правительство РФ получило возможность устанавливать предельные отпускные цены и надбавки на лекарства в случае чрезвычайной ситуации или резкого подорожания, сообщается на сайте кабинета министров РФ. Новые полномочия появились у кабмина благодаря принятым в марте 2020 года изменениям в федеральный закон. По ним правительство имеет право устанавливать предельные отпускные цены и ограничивать оптовые и розничные надбавки для таких товаров в условиях ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания или в случае роста цен на 30 и более процентов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительно почти миллиарда рублей на бесплатные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для льготников. Как уточняет "Интерфакс", 988 миллионов рублей — это нераспределенный резерв средств федерального бюджета, предусмотренных в 2020 году на обеспечение льготников. Услуга будет предоставлена инвалидам, в том числе участникам Великой Отечественной войны, детям-инвалидам и участникам ликвидации чернобыльской аварии.

После индексации сумма, на которую льготники могут получать лекарства, питание и медицинские изделия, составляет 886,4 рубля на одного человека в месяц.