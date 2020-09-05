Решения по МРОТ пока нет

Окончательного решения по вопросу об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2021 году пока нет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в ходе ряда совещаний, которые запланированы на будущей неделе.

Согласно законодательству, размер МРОТ на следующий год рассчитывается исходя из размера прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. В этом году он составил 12 тысяч 392 рубля. МРОТ сейчас составляет 12 тысяч 130 рублей, напоминает ТАСС.

В июле стало известно, что Министерство науки и высшего образования прорабатывает возможность увеличения государственных стипендий студентам до уровня МРОТ. Пока средний размер государственной академической стипендии — 2 980 рублей.