Тедеско пожаловался на большое количество футболистов в "Спартаке"

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско признался, что не любит большого количества футболистов в команде. В том числе немецкий специалист высказался о 24 игроках "красно-белых".

"На данный момент у меня слишком много игроков – 24 человека, а я привык работать с меньшгим количеством людей, – заявил Тедеско пресс-службе клуба. – Это важно в мотивационном плане, когда ты можешь уделить время каждому из игроков"

"К примеру, сейчас мы играем двусторонку 11 на 11, и мне приходится двух-трех парней отцеплять. Какая ту мотивация, если я говорю парням идти побегать по кругу".

"Мне нравятся мои игроки, и я хочу уделить время каждому, общаться с каждым с должным уважением. А теперь представьте, если бы у нас было бы еще четыре-пять игроков... Что делать?"

Напомним, что после шести туров российской премьер-лиги "Спартак" лидирует в таблице.