В Татарстане задержан мужчина, пытавшийся убить экс-супругу после изнасилования

В субботу, 5 сентября, стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в нападении на бывшую жену, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на прокуратуру Татарстана.

Напомним, что накануне 47-летний житель Заинска внезапно атаковал экс-супругу в магазине, нанеся ей колотые раны головы, задней поверхности шеи и спины – этот момент запечатлела камера наблюдения, установленная в помещении.

Пострадавшая был госпитализирована, угрозы для ее жизни нет. Нападавший скрылся – полицейским удалось установить направление его движения при помощи видеозаписей, впоследствии преступника обнаружили в лесном массиве.

Вскоре прояснились мотивы жестокого нападения. Как выяснилось, мужчина неоднократно поднимал руку на бывшую жену и недавно изнасиловал ее. Женщина отправилась с заявлением к стражам порядка, и экс-супруг принял решение расправиться с бывшей возлюбленной, которая родила ему двух детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", проводятся необходимые следственные действия.