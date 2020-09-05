Появилось видео с места обрушения стены жилого дома в Самаре

Днем в субботу, 5 сентября, на улице Галактионовской в Самаре произошло обрушение несущей стены трехэтажного жилого дома 1910 года постройки, где размещается девять квартир.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС РФ, спасатели, прибывшие на место ЧП, установили, что в результате инцидента оказались задеты три квартиры, никто из людей не пострадал.

Жильцам дома предложено переселиться в организованный для них пункт временного размещения.

По данным местных СМИ, на понедельник, 7 сентября, запланирована встреча жильцов и чиновников из городского департамента имущественных отношений, на которой обитателям аварийного здания будут предложены альтернативные варианты расселения.