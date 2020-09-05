Мясников рассказал, почему врачи реабилитировали "вредную, но вкусную еду"

Врач Александр Мясников перечислил продукты, длительное время считавшиеся вредными, но затем реабилитированные медиками. В эфире телеканала "Россия 1" он вспомнил, как в список вредных для здоровья и даже смертельно опасных попадали мясо, сало, сливочное масло, кофе, шоколад, яйца и многие другие любимые россиянами продукты.

Однако позднее оказывалось, что тот или иной продукт, который советовали исключить из рациона или резко ограничить его потребление, не так вреден. А порой и полезен. Мясников привел несколько таких парадоксальных примеров. Например, животный жир, который как только ни называли: "убийца сосудов", "друг инфаркта" и пр.

"Мы привыкли думать, что жир – это вредно, что жир – это атеросклероз, жир – это холестерин, жир – это избыточный вес. А когда сравнили статистику продолжительности жизни, выяснилось, что страны-долгожители, вроде Японии и Кипра, потребляют довольно много жиров. Хотя и у нас в России есть доказательство полезности жиров – рыбаки-алеуты, питающиеся преимущественно жирной рыбой, практически не знают инфарктов", — напомнил Мясников.

Также под запретом долгое время было сливочное масло. На нем категорически запрещалось жарить – мол, при высокотемпературной обработке образуются смертельно опасные канцерогены.

"Мы заменили сливочное масло растительным. И жарили, и жарили, пока год назад не вышла научная публикация, которая доказывает, что в процессе нагревания и жарки растительные масла могут превращаться в неполезные жиры. И поэтому жарьте на сливочном", – вспоминает доктор. Мясников привел в пример своего отца, тоже медика. Он занимался вопросами атеросклероза и всегда говорил: "Сливочное масло в небольших дозах должно присутствовать в рационе каждого человека". И он оказался прав, потому что сливочное масло хоть и повышает холестерин, но оно повышает как плохой холестерин, так и хороший. Который захватывает плохой и из сосудов идет "на уничтожение" в печень.

Недавно было реабилитировано и свиное сало. Оказалось, в сале содержатся определенные незаменимые жирные кислоты, поэтому оно не такое вредное. Конечно, сало очень калорийное, и его употребление надо ограничивать. Но полностью запрещать его себе не стоит.

Хотя, конечно, не все так просто. Хотя бы потому, что жиры – разные. Откровенно опасны и вредны трансжиры (маргарины, спрэды, пальмовые масла и прочие продукты промышленной обработки с гидрогенизацией растительных жиров). Они содержатся в выпечке, в пирожных, конфетах. Трансжиры снижают уровень хорошего холестерина, который очищает наши сосуды, и повышают плохой холестерин, который откладывается в виде атеросклеротических бляшек на стенках сосудов.

"Пищевая промышленность нарочно нас не убивает. Но использование трансжиров – это дешево, и это длится уже более 100 лет", – констатировал Мясников.

А самые полезные жиры – это растительное масло. Причем любое. "Моя мама всегда говорила, что "это ваше оливковое масло" – это рекламный ход. Любое масло прекрасно и полезно: и кукурузное, и рапсовое, и хлопковое.

"Растительные масла все примерно одинаковые, пользуйтесь ими", – советует доктор.

Что касается животных жиров, то особенно полезна морская жирная рыба. Потому что в ней содержатся омега-3- и омега-6-ненасыщенные жирные кислоты – те самые знаменитые жиры, которые реально полезны. Они понижают плохой холестерин и повышают хороший.

Еще в прошлом году медики и специалисты по здоровому питанию хором советовали: больше рыбы, меньше мяса. И только публикация декабря прошлого года реабилитировала мясо. Оказалось, мясо не так вредно для сосудов, как об этом говорили последние 20 лет! Оно не провоцирует атеросклероза, оно не провоцирует инсультов, инфарктов! Единственный факт, пока остающийся неизменным, гласит: мясо провоцирует рак кишечника. Поэтому стоит свести употребления мяса к трем порциям в неделю.

Несколько десятков лет мы ели яйца и испытывали угрызения совести. Так как знали, что тем самым наносим вред здоровью – так нам говорили ученые.

"Я ел яйца и грешил, понимал, что это вредно. Потом – раз! – и оказалось, что яйца не вредны. Три яйца в день – нормально. И я думаю – хорошо, что продолжал их есть. Потом этот совет тоже устарел. Стали говорить, что яйца не вредны, но три в день – это много. Но я как ел два яйца в день, так и ем. Я просто жду, пока наука "подгонится" под меня. Я – ретроград! Я всегда знаю, что надо подождать. Ведь даже остановившиеся часы два раза в день показывают правильное время!", – объяснил Мясников свое спокойствие по поводу "неправильного" рациона.

И еще один реабилитированный продукт, считавшийся не так давно вредным, – шоколад. Если в нем высокое содержание какао, то он только полезен. "Одна долька шоколада с содержанием какао 70% ежедневно только продлит вам жизнь", – уверен Мясников.