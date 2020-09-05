"Школы обмана" высасывают деньги из наивных учеников

Не грызешь гранит науки — учись на своих ошибках. Молодые люди, желающие за считаные дни превратиться в переводчиков, художников и актеров, вынуждены обивать пороги судов и зубрить Уголовный кодекс. Ведь их "липовые" педагоги уже получили крупные суммы от наивных учеников и открывают новый набор в "школы обмана".

Скандал в языковой школе в центре Москвы. Педагоги разбегаются по длинным коридорам, администраторы прячутся в подсобке. Съемочная группа программы "Дежурная часть" на телеканале "Россия 1" пришла сюда вместе с бывшим учеником Алексеем Федоровым и юристом. Они пытаются вернуть деньги за обучение, которого, по словам молодого человека, не было. Мало того, Алексей еще и должен остался за некие виртуальные тесты. Вечер встречи выпускника явно не сложился.

Сотрудница языкового центра спряталась от журналистов в туалете. Еще один человек, сотрудник языкового центра, убегает на улицу.

"С меня удержали сумму за мультимедиа, у меня курс получился за 20 тысяч. Для вас это внушительная сумма? Для безработного, только что закончившего вуз студента это неподъемная сумма", — рассказывает Алексей Федоров.

Найти общий язык с сотрудниками языковой школы не удалось Пришлось вызывать полицию. Юристы не удивлены, говорят: здесь давно пора проверить классные журналы.

"Официальных документов и официальной налоговой отчетности мы, конечно, не видели, тем более мы знаем, что вряд ли такой центр будет официально все до копеечки показывать и отчитываться. Но учитывая масштабы, схему и размер, всего от 20 до 100 миллионов рублей в месяц может приносить сеть таких школ", — утверждает юрист Екатерина Нечаева.

Возможно, именно поэтому под вывесками всевозможных языковых школ нередко прячутся аферисты. Вот одна из недавних громких историй — Закрытие крупного сетевого центра Speak Up. Сотни учеников в Москве и Санкт-Петербурге остались без обучения и без знаний. Зато с кредитными договорами на руках. Суммы немаленькие: 130, 150 тысяч рублей.

Когда скандал немного поутих, в Санкт-Петербурге открылась новая языковая школа. Как две капли воды похожая на нашумевший Speak Up. Те же адреса, те же офисы, но... уже другие вывески. Бывший ученик закрывшегося центра Алексей Лимарь безуспешно пытается найти десять отличий.

"Все то же самое, только название другое. Вообще все, даже компьютеры те же самые. Собеседование приходило здесь", — рассказывает и показывает петербуржец Алексей Лимарь.

С началом учебного года свои двери открыли всевозможные "липовые" учебные центры, где из каждого встречного готовы сделать артиста, певца, лингвиста и модель. Главное, не талант, а платежеспособность.

Журналисты решили провести небольшой эксперимент. Нашли в интернете первую попавшуюся театральную студию. В объявлении допущена грубая ошибка (подрАстковая школа). Но творческим личностям прощают. Позвонили по одному из указанных номеров.

Заманчивый женский голос в трубке обещает раскрыть творческий потенциал звонящей девушки за несколько занятий и 12 тысяч рублей. Через месяц — съемки в рекламе. А еще через несколько — эпизодические роли в кино. Неужели все так просто, сомневается корреспондент.

"Каждый человек уникален, и каждый человек где-то талантлив по-своему. Насколько вы раскроетесь, я вам сразу скажу, в этом же месяце. У нас студия такая теплая, у нас есть даже чайник, мы пьем чай с конфетками", — увещевают на том конце провода.

Дамочка хорошо поставленным голосом повторяет, судя по всему, отрепетированный текст. Сама она якобы известная актриса из Франции. Застряла в Москве в связи с пандемией.

На вопрос, в каких фильмах она снималась, собеседница не отвечает, поясняя, что это было во Франции и не так важно. Добавляет лишь, что у нее большая фильмография.

Такая таинственность смутила не только нас, но и известного российского актера Алексея Огурцова. Он внимательно прослушал разговор и заявил: обман в каждом слове. Артист театра и кино приводит печальную статистику: тысячи выпускников театральных вузов безуспешно отстаивают километровые очереди на кастингах. Что уж говорить о случайных новичках из студий с сомнительными педагогами.

"Это все развод. Потом в такой студии могут предложить роли за деньги, а еще скажут, что необходимо портфолио, которое стоит 60-80 тысяч", — говорит Алексей Огурцов.

Мы отправились в ту самую школу, к известной французской актрисе, без предварительного звонка. Театральная мастерская находится в старом здании на Арбате. Поднимаемся на второй этаж. Ни единой вывески. Дверь закрыта. Человек с осветительным прибором разбивает наши мечты о большом кино.

Он поясняет, что педагогов нет, уже с осени точно. По его словам, до карантина их уже точно не было.

У заслуженного артиста России известного исполнителя Михаила Шуфутинского несколько музыкальных образований. Как "преподаватель музыки и пения" он уверяет: сцена манит многих, но блистать на ней способны лишь единицы.

"Думаю, что если нет дара актерского мастерства или к еще какому-то виду искусства, зачем, зачем этим заниматься? Может быть, лучше стать хорошим инженером или хорошо водить автомобиль?", — советует Михаил Шуфутинский.

Москвичка Светлана Максимкина мечтала покорить лучшие подиумы мира. Помочь в этом ей обещали менеджеры столичной школы моделей. Дефиле закончилось кредитом и рухнувшими иллюзиями.

"Мне обещали за фотосессию 100 тысяч, говорили, что будет приходить известный режиссер", — вспоминает Светлана Максимкина.

Сейчас эта школа моделей переехала из просторного офиса в центре Москвы на окраину. Съемочная группа договаривается о встрече.

Журналисты идут на кастинг в модельное агентство. Надо сказать, что место выбрано не самое гламурное — находится в промзоне.

"Храм гламура" расположен в невзрачном здании. У входа крохотная вывеска. После 20-минутного ожидания к журналистам вышла приветливая дама. Сделала несколько фото на разбитый телефон, для портфолио, и пообещала научить всем премудростям модельного бизнеса. И ничего, что нет главного: нужных параметров.

Моделями корреспонденты, конечно, не стали. Зато выяснили: к выбору всевозможных школ и курсов надо относиться очень внимательно. Читать отзывы в интернете, не верить красивым обещаниям и не торопиться отдавать деньги, тем более брать кредит. Ведь вернуть свои сбережения и доказать мошенничество будет очень сложно.

"В этой сфере проблематичным моментом является контроль качества оказания услуг. К большому сожалению, очень много проблем связано с тем, что при очевидных фактах оказания услуг либо недостаточного уровня качества, либо откровенного мошенничества, частные заведения могут сослаться на то, что клиент оказался плохо обучаем или не следовал учебному плану", — поясняет эксперт по безопасности Александр Беляев.

Бывший ученик московской языковой школы Алексей Федоров, который так мечтал выучить английский, свои деньги пока не вернул. Пришлось обратиться в суд — заседание в конце сентября. А центр иностранных языков по-прежнему объявляет набор.