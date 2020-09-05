Тренер "Болоньи" заразился коронавирусом от детей

Главный тренер итальянской "Болоньи" Синиша Михайлович заразился коронавирусом от своих детей. В настоящее время 51-летний сербский специалист проходит курс лечения.

"Я не делал ничего недозволенного. В отпуске я придерживался всех мер безопасности. Возможно, я подхватил вирус от кого-то из своих детей. В одного из них тест сначала был положительным, а затем оказался отрицательным", – приводит слова Михайловича РИА Новости.

Коронавирус был выявлен у Михайловича 23 августа. Тренер "Болоньи" страдает лейкемией, поэтому входит в зону риска. Михайлович вынужден пропустить значительную часть предсезонной подготовки.