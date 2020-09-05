Офис Зеленского поведал о "технологическом приеме" на фоне "скандальных событий"

Решение правительства России расширить санкционный список в отношении украинских граждан, включив в него ряд депутатов Верховной рады, в офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали "технологическим приемом" российской стороны на фоне "скандальных событий".

Как пояснили в офисе украинского лидера, под "скандальными событиями" они подразумевают ситуацию с блогером Алексеем Навальным и затянувшийся политический кризис в Белоруссии. Там допускают, что таким образом "РФ пытается защищать свои ситуативные интересы и уменьшать информационное воздействие многочисленных негативных факторов на общественное мнение внутри страны".

В офисе Зеленского подчеркнули, что если санкции стали ответом на "принципиальные позиции" Киева в вопросах территориальной целостности страны, принадлежности Крыма и другим, то они не повлияют на ситуацию. "По всем этим позициям мы абсолютно едины. Независимо от партийной принадлежности и политических разногласий", — приводит выдержки из сообщения украинской администрации ТАСС.

Санкции "абсолютно не влияют на (украинское) внутреннее политическое здоровье", указали в офисе президента Украины.

В список иностранных граждан, в отношении которых введены специальные экономические меры, внесен 41 человек. В их числе — бывший президент Украины Петр Порошенко, солист рок-группы "Океан Эльзы", экс-лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец и другие.

Специальные экономические меры включают в том числе замораживание денежных средств, ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы РФ.